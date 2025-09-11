PSD propune un pachet de relansare economică cu scutiri de taxe, credite garantate de stat și crearea a 120.000 de locuri de muncă VIDEO

PSD anunță un pachet de relansare economică care include credite fiscale pentru investiții, garanții de stat și un Ghișeu unic digital pentru autorizarea proiectelor, vizând creșterea economică cu 3% în trei ani, crearea a 120.000 de locuri de muncă și reducerea deficitului comercial.

Acest pachet de relansare vizează atingerea unei creșteri economice de 3% în trei ani, crearea de 120.000 de noi locuri și reducerea deficitului comercial la sub 8% din PIB în maximum 3 ani. Creditele fiscale pentru investiții de la zero (greenfield) vizează deduceri din impozitul pe profit pentru anumite cheltuieli pe o perioadă de 5 până la 10 ani, în funcție de valoarea investiției, arată G4Media.

În ceea ce privește stimularea investițiilor noi în sectoarele strategice, PSD propune susținerea investițiilor noi de minimum 20 de milioane de euro în industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, construcții metalice, fabricarea de utilaje și echipamente prin următoarele facilități:

• scutirea de la plata impozitului pe profit pe o perioadă de până la 5 ani

• teren cu utilități la poartă concesionat pe 30 de ani

• garanții de stat pentru credite bancare

Ads