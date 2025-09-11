Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

PSD propune un pachet de relansare economică cu scutiri de taxe, credite garantate de stat și crearea a 120.000 de locuri de muncă VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:19
2118 citiri
PSD propune un pachet de relansare economică cu scutiri de taxe, credite garantate de stat și crearea a 120.000 de locuri de muncă VIDEO
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD FOTO: Hepta

PSD anunță un pachet de relansare economică care include credite fiscale pentru investiții, garanții de stat și un Ghișeu unic digital pentru autorizarea proiectelor, vizând creșterea economică cu 3% în trei ani, crearea a 120.000 de locuri de muncă și reducerea deficitului comercial.

Acest pachet de relansare vizează atingerea unei creșteri economice de 3% în trei ani, crearea de 120.000 de noi locuri și reducerea deficitului comercial la sub 8% din PIB în maximum 3 ani. Creditele fiscale pentru investiții de la zero (greenfield) vizează deduceri din impozitul pe profit pentru anumite cheltuieli pe o perioadă de 5 până la 10 ani, în funcție de valoarea investiției, arată G4Media.

În ceea ce privește stimularea investițiilor noi în sectoarele strategice, PSD propune susținerea investițiilor noi de minimum 20 de milioane de euro în industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, construcții metalice, fabricarea de utilaje și echipamente prin următoarele facilități:

• scutirea de la plata impozitului pe profit pe o perioadă de până la 5 ani

• teren cu utilități la poartă concesionat pe 30 de ani

• garanții de stat pentru credite bancare

Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală
Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a preluat amenințările președintelui interimar PSD Sorin Grindeanu cu privire la ieșirea social-democraților de la guvernare în cazul în care PNL și...
PSD amenință cu decizii dure dacă va fi exclus din jocul politic al Capitalei. Grindeanu: „Nu vom accepta izolarea politică” VIDEO
PSD amenință cu decizii dure dacă va fi exclus din jocul politic al Capitalei. Grindeanu: „Nu vom accepta izolarea politică” VIDEO
Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a susținut luni, 8 septembrie, declarații de presă în fața biroului său din Parlament, abordând...
#Sorin Grindeanu, #program relansare economica, #PSD, #propunere , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a "executat" doi lideri influenti de filiala. Se ascute lupta pentru congres | Surse
a1.ro
Cum arata fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mandreste cu fiicele sale
ObservatorNews.ro
Un politist si fiul lui de 14 ani, morti pe o sosea din Maramures. Agentul ar fi fortat o depasire
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Starea democrației s-a deteriorat în România, conform raportului oficial al organismului care urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări
  2. Vești proaste pentru Călin Georgescu, Magistrații Tribunalului București au luat o decizie în procesul fostului candidat
  3. Sorin Grindeanu, după uciderea lui Charlie Kirk. „Este un act abominabil”. Gabriela Firea: „Această tragedie va schimba lumea”
  4. PSD propune un pachet de relansare economică cu scutiri de taxe, credite garantate de stat și crearea a 120.000 de locuri de muncă VIDEO
  5. Reacția lui George Simion după asasinarea lui Charlie Kirk. „Nu acceptă democrația! De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri” FOTO
  6. ”Suntem la Insula iubirii politică”. Analiza unui consultant despre amenințările cu ”ieșirea de la guvernare” și ”demisia”
  7. AUR ar câștiga detașat alegerile parlamentare, dacă acestea s-ar organiza în această perioadă, la distanță mare de următorul partid clasat SONDAJ
  8. Daniel Băluță amenință cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru alegerile primarului din Capitală
  9. Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Își dorește să iasă din țară și măsura îl încurcă
  10. Cine este noua consilieră pentru Educație a premierului Bolojan. Luciana Antoci a renunțat la funcția de prefect la Iași după doar 6 luni