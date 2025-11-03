Condiția impusă de Grindeanu pentru a vota reducerea numărului de parlamentari la 300: „Vrem mai mult decât atât!”

PSD este gata să susțină voința populară exprimată în anul 2009 potrivit căreia Parlamentul României trebuie să aibă 300 de membri. Sorin Grindeanu, președintele interimar al partidului, a impus o condiție esențială.

„Am spus că noi susţinem asta, dar vrem şi mai mult decât atât, noi ne-am dori să fie vot uninominal”, a transmis luni, 3 noiembrie, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, atac virulent la adresa USR

Liderul PSD a menţionat că s-a discutat inclusiv săptămâna trecută în coaliţia de guvernare despre acest subiect, dar nu s-a ajuns la un consens.

„Proiectul acela e un proiect care n-a fost scris corect, aşa cum bine ştiţi, în specificul USR. Scriau că din 300 de parlamentari, 200 trebuie să fie senatori, 100 deputaţi. Nu vă supăraţi pe mine, să mai înveţe să scrie proiecte de lege. Dar, ca idee, avem un referendum în România ţinut în urmă cu 15 ani, dacă nu mă înşel, care aşteaptă să fie pus în practică. Da, PSD susţine 300 de parlamentari”, a afirmat Grindeanu.

Votul uninominal este un sistem electoral în care alegătorii votează direct pentru o persoană, deci pentru un candidat, nu pentru o listă de partid.

În prezent, în Parlamentul României există aproape 500 de parlamentari.

