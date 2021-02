Sorin Grindeanu anunta ca PSD a pregatit "mii de amendamente" pentru proiectul de buget

Sorin Grindeanu a prezentat, intr-o conferinta de presa, "alternativa PSD " la legea bugetului propusa de Guvernul Florin Citu, sustinand ca diferenta intre viziunea social democratilor si cea a Coalitiei de la guvernare consta in cresterea gradului de colectare a taxelor, prin combaterea evaziunii, recuperarea arieratelor si cresterea bazei de impozitare."Consiliul fiscal i-a spus lui Citu ca nu poti creste o economie doar cu austeritate si taieri. Este nevoie si de o crestere a veniturilor bugetare pe modelul propus de PSD (...) Nu sunt bani la buget pentru ca Guvernul Citu nu se atinge de evaziunea de peste 100 de miliarde de lei, nu se atinge de arieratele neincasate la bugetul de stat de peste 35 miliarde lei. Astfel, povara austeritatii este pusa pe salariatii bugetari, pensionari, copii si studenti. Aici este diferenta majora de viziune intre noi si Guvern", a declarat duminica Sorin Grindeanu.El a prezentat pe scurt cateva dintre amendamentele pe care PSD le va propune in Parlament la legea bugetului pe domenii precum Sanatate, Educatie, Agricultura, amendamentele urmand a mai viza locurile de munca si stimularea economiei prin diverse programe."Pot sa va spun ca avem aceste amendamente pe care o parte le-am prezentat astazi, dar sunt si foarte multe amendamente pe fiecare judet in parte. Eu cred ca vor fi, daca le adunam, cateva mii. Vedem cand se intra la Parlament in procedura si cand vor veni colegii mei. In judetul Timis, impreuna cu colegii mei parlamentari PSD, vom depune in jur de 200 de amendamente la bugetul de stat", a precizat Grindeanu.Acesta a opinat ca actuala Coalitie de guvernare "schioapata" si a sustinut ca "au fost multi parlamentari liberali" care ar fi votat motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu "Eu cred ca apelul pe care l-am facut la actuala Coalitie, pe care o vad un pic ca schioapata. As da un exemplu. In aceasta saptamana, a fost votul pe motiunea simpla la adresa ministrului Voiculescu (...) M-am intalnit la Parlament si am discutat cu parlamentari liberali. Au fost foarte multi care au venit la mine, daca cer dovezi, pot sa le dau, si care mi-au spus ca, daca ar fi vot secret, ar vota pentru. Asta arata ca aceasta Coalitie, si se si vede, scartaie din toate incheieturile (...)Sa nu credeti ca am vreo emotie daca PNL ar iesi din istorie, chiar cred ca ar trebui sa iasa din istoria parlamentara. Dar as vrea ca prefiguratul esec politic pe care il vor avea sa fie cat mai putin, daca se poate deloc, pe umerii romanilor. De aceea incercam sa facem o opozitie constructiva si am venit in urma cu trei saptamani cu un buget alternativ", a explicat Sorin Grindeanu.