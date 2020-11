Sorin Grindeanu sustine ca PSD va castiga alegerile si afirma ca, personal, exclude ideea unei aliante cu PNL

Intrebat duminica, intr-o conferinta de presa, daca PSD exclude incheierea unei aliante de guvernare cu PNL, asa cum s-a mai intamplat in perioada Uniuni Social-Liberale, prim-vicepresedintele social-democrat a aratat ca, dincolo de deciziile care sunt luate in partid , personal exclude o astfel de alianta."Eu pot sa va spun ce exclude Sorin Grindeanu, astea sunt decizii politice. Eu exclud acest lucru: modul in care a guvernat PNL-ul in acest an e o dovada a iresponsabilitatii, a lipsei de performanta in actul de guvernare, iar noi nu ne putem alia cu un asemenea partid. E parerea mea, dar, asa cum stiti foarte bine, asta este o decizie politica. Nu am facut decat sa va spun o parere personala", a afirmat el.Grindeanu s-a aratat convins ca PSD va castiga alegerile parlamentare din 6 decembrie, evitand sa spuna cu cine ar face PSD alianta de guvernare in situatia in care ar castiga alegerile."Daca am invatat ceva de la clasicii in viata, am invatat ca e bine sa mergem pas cu pas. Deocamdata, noi ne propunem sa castigam alegerile si le vom castiga", a afirmat Sorin Grindeanu.