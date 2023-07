Speculații privind numirea lui Sorin Grindeanu la șefia SRI: "Nu e un lucru care să mă atragă, nu îmi doresc"

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a fost întrebat vineri, 7 iulie, într-o conferinţă de presă care a avut loc la Timişoara, dacă va fi viitorul şef al SRI, după demisia lui Eduard Hellvig.

Grindeanu a exclus această variantă și a explicat că este deputat de Timiş, și că speră la un nou mandat.

”Exclus aşa ceva. Sunt în politică din 96, sunt deputat de Timiş, mă mândresc cu lucrul acesta şi vreau să rămân în continuare deputat de Timiş şi din 2024. Nu am alte gânduri, exclus aşa ceva. E un lucru cu care mă gândesc şi o spu cu mândrie pe oriunde merg. Mândria asta ar trebui să o simtă toţi cei aleşi şi sunt convins că o simt mare parte din ei. Am fost în ultimele 2 luni în această dezbatere publică cu rămâne Grindeanu, nu rămâne, cu această rocadă. Dacă e un lucru să fiu bucuros că am rămas e acela că proiectele din zona noastră rămân, dar asta nu ar trebui să audă alţii, rămân prioritare în zona transporturilor. Încerc să fac un echilibru cu toate zonele din ţară”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a explicat că funcţia de şef al SRI nu îl atrage.

”Nu e un lucru care să mă atragă, nu îmi doresc, nu mă interesează aşa ceva, exclus”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Ads