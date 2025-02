Doi șefi de la compania de stat care se ocupă de autostrăzi ar fi vrut triplarea indemnizației. Sorin Grindeanu i-a pus la punct imediat

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că se opune majorării indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), după ce Cătălin Urtoi și Marius Sorin Bota au solicitat creșterea acestora de la 8.591 lei la 27.000 lei brut lunar.

"Cunosc intențiile a doi membri din Consiliul de Administrație al CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere) și tocmai, de aceea, am cerut Adunării Generale a Acționarilor (AGA) să NU le aprobe propunerile de majorare a indemnizației! În urmă cu mai mult timp, am avut o discuție pe această temă și am transmis că aceste solicitări sunt inacceptabile! Mă bucur că și alții sunt în asentimentul meu, ceea ce îmi întărește convingerea că nu vor beneficia de un tratament preferențial cu sprijinul nimănui! Reprezentanții acționarului majoritar (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) trebuie să dea dovadă de responsabilitate în ceea ce privește cheltuirea banului public. Nu voi fi niciodată de acord cu plata unor sume care să nu se susțină pe rezultate clare și performanțe evidente! Salut demersul prim-ministrului pentru promovarea urgentă a unui act normativ care să limiteze indemnizațiile nejustificat de mari ale unora dintre membrii Consiliilor de Administrație ale companiilor de stat!", a declarat Sorin Grindeanu.

Majorarea indemnizațiilor a fost aprobată în unanimitate de Comitetul de Remunerare al CNIR, însă pentru a deveni efectivă, trebuie să fie validată de Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor. Reprezentanții CNIR au justificat solicitarea prin comparații cu alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor, precum CNAIR, însă nu au invocat motive de performanță.

Cătălin Urtoi a precizat pentru Economedia că, deși solicitarea a fost aprobată de Comitetul de Remunerare, indemnizațiile nu au fost încă majorate și au rămas la valoarea netă de 5.000 lei. El a subliniat că nu există alte beneficii, precum sporuri sau tichete de vacanță.

Propunerea de majorare a indemnizațiilor vine într-un an marcat de măsuri de austeritate impuse de Guvern, inclusiv înghețarea salariilor bugetarilor, ceea ce a alimentat controversele din jurul acestei decizii.

