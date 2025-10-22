Ce spune Sorin Grindeanu despre un referendum privind pensiile magistraților: „Am văzut în aceste două zile încercări de parazitare a alegerilor”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 octombrie, întrebat despre un posibil referendum pentru pensiile magistraților, că s-a hotărât în ședința de coaliție să nu „parazităm” alegerile pentru Primăria București cu alte teme.

„Am văzut ca acest proiect a fost respins pe forma, deci în totalitate. Deci, trebuie apucat de la 0. (...) Grupul de lucru ar debloca și nu am sta sa mai așteptăm doua săptămâni după motivare și am lucra sa ardem aceste etape și atunci, până la acest punct, am hotărât că avem alegeri în 7 decembrie, că respectăm anumite reguli în coaliție, să nu parazităm acele alegeri cu alte teme. Am văzut în aceste două zile încercări de parazitare a alegerilor”, spune Grindeanu.

Acesta spune că PSD a propus inițial data de 30 noiembrie pentru alegerile parțiale de la Capitală, însă USR a obiectat.

„Eu am propus, după cum știți, acum două zile, data de 30 noiembrie, dacă tot vrem repede să le facem. Am înțeles argumentul celor de la USR, care au spus că nu vor 30 noiembrie, că ai noștri (n.red. alegătorii) sunt plecați la munte, la mare și mai bine facem în 7 decembrie. Ok, facem în 7 decembrie, nu avem o problemă”, a mai spus Grindeanu.

Liderul social-democraților precizează că referendumul se convoacă după anumite reguli.

Acesta s-a arătat deranjat de faptul că data alegerilor a ajuns, pe surse, în presă, imediat ce a fost confirmată în coaliție.

„La un minut după ce am confirmat data alegerilor în coaliție, mi-a venit alertă de pe presă că deja se aflase, pe surse. Un minut. Este o problemă, pentru că sunt lucruri care, la un moment dat, trebuie să rămână ca discuții acolo, că altfel facem live”, a declarat Grindeanu.

