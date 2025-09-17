Sorin Grindeanu: „România nu are nimic de învățat din înțelepciunea rusească” - Mesaj tăios după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu

Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat după declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, care a negat implicarea Rusiei în tentativele de influențare a alegerilor din România.

„Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este în aceeași notă de manipulare și de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România.

Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Liderul social-democrat a punctat că instituțiile statului și-au făcut datoria și vor prezenta probele în fața judecătorilor, referindu-se la dosarul fostului candidat Călin Georgescu, trimis în judecată pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

„Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar.

Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor.

România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar și de a destabiliza mai larg ordinea publică și instituțiile statului. Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut.

Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat.

România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari și să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din ”înțelepciunea rusească”.

Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Reacția Kremlinului după ce Procurorul General al României a acuzat Rusia de implicarea în alegerile din România

Alex Florența, Procurorul General al României, a declarat ieri că Federația Rusă ar fi desfășurat, încă din 2022 „o operațiune hibridă“ în țara noastră, iar patru companii asociate cu Rusia au gestionat boți și conturi false care au cuprins peste 1,3 milioane de oameni.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru RBC că acuzațiile aduse Federației Ruse de autoritățile de la București sunt similare acuzațiilor de influență asupra rezultatelor alegerilor prezidențiale din Statele Unite din 2016.

„Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România“, a spus Peskov.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar, a fost trimis în judecată și mercenarul Horațiu Potra.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

