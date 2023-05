Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat că rotativa guvernamentală va avea loc până la 1 iunie şi că noul prim-ministru va veni din interiorul PSD.

Ciolacu a explicat că, momentan, se respectă protocolul iniţial, dar că mai sunt discuţii pe marginea acestuia. Liderul social-democrat este de părere că miniştrii performanţi nu ar trebui schimbaţi din funcţie.

”Rotaţia guvernamentală, cu alte cuvinte, noul guvern va avea un prim-ministru care vine din interiorul Partidului Social Democrat. În acest moment acest nume este Marcel Ciolacu. Nu cred că se poate schimba ceva, dar întotdeauna poate exista şi această posibilitate”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV.

Întrebat dacă se aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să îl nominalizeze pe Mihai Tudose pentru funcţia de premier, Marcel Ciolacu a subliniat că Tudose nu ar accepta această funcţie.

”Cred că domnul Tudose, în primul rând, ar refuza şi cred că domnul Iohannis nu îşi doreşte o aventură politică acum şi o instabilitate politică. Atât eu, cât şi domnul prim-ministru Nicolae Ciucă ne dorim o stabilitate politică şi am văzut, având această stabilitate politică, am făcut faţă unor crize suprapuse şi am reuşit, împotriva la toate opiniile, să depăşim momente dificile nu numai pentru România”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a subliniat, totodată, că rotativa guvernamentală va avea loc până la 1 iunie.

”Categoric se întâmplă până la 1 iunie. Avem un acord politic pe care îl respectăm. În acest moment respectăm acordul politic. Asta nu înseamnă că eu, cu domnul Nicolae Ciucă şi cu domnul Kelemen Hunor nu stăm de vorbă de eventuale schimbări. Este întotdeauna timp, aceste discuţii au loc, dar acordul, în acest moment, este în picioare aşa cum a fost el semnat. Sunt ferm convins că şi eu şi Nicolae Ciucă, în cazul în care se va modifica acest acord, vom veni în conferinţă de presă şi vom anunţa. În primul rând, nu eu modific acordul, nu Nicolae Ciucă modifică acordul. PSD şi PNL au puterea de a modifica acest acord. (...) Cei doi stâlpi ai acestei coaliţii, fără să jignesc pe nimeni, sunt reprezentaţi de PSD şi PNL”, a precizat Ciolacu.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, va rămâne în aceeaşi poziţie, Marcel Ciolacu a subliniat că în continuare este mulţumit de activitatea acestuia.

”Sunt în continuare mulţumit. În acest moment, aceasta este decizia, conform acordului. De aceea v-am spus că avem aceste discuţii. Nu mai vorbim de un guvern de coaliţie, vorbim de Guvernul României. Mai mult, presupun că vă amintiţi când miniştri erau traşi din fes, aşa ne-a povestit domnul Orban. Am văzut unde s-a ajuns şi cât au putut ei să decidă într-un guvern tras din fes. S-a ajuns la o criză socială, economică, o criză energetică influenţată şi din exterior şi la ce inflaţie s-a ajuns (...) Am o analiză proprie a miniştrilor de la PSD, PNL şi UDMR şi voi avea o discuţie cu domnul Ciucă despre ei. Cine a performat şi s-a ridicat, rămân la părerea că nu e bine să stricăm ceea ce funcţionează (...) Vrem performanţă la Transporturi, schimbăm miniştrii din an în an. În Germania nu s-a schimbat ministrul de la Transporturi, 14 ani, dar vrem infrastructura să fie ca în Germania. Este un ministru, Sorin Grindeanu, care a performat şi e vizibilă performanţa. Eu mi-aş dori să rămână în continuare”, a subliniat Ciolacu.

Întrebat, de asemenea, dacă pleacă UDMR de la guvernare, liderul social-democrat a răspuns că UDMR a greşit că a mutat discuţiile avute la vârful coaliţiei, în spaţiul public.

”Părerea mea e că au făcut o greşeală mutând discuţiile ce au avut loc între trei persoane, respectiv liderul PSD, liderul PNL şi liderul UDMR. Aceste discuţii nu trebuiau transferate în spaţiul public şi este o greşeală. Dacă au vrut să influenţeze prin media o decizie a mea sau a prim-ministrului Nicolae Ciucă este o greşeală”, a adăugat Marcel Ciolacu.