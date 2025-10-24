Sorin Grindeanu îl sfidează pe Ilie Bolojan și face propria reformă a pensiilor speciale: „Vrem o lege promulgată până pe 28 noiembrie”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu secretarul general al partidului, Paul Stănescu, și președintele CJ Olt, Marius Oprescu, au susținut vineri, 24 octombrie, declarații de presă după Conferința Extraordinară a PSD Olt. Sorin Grindeanu a vorbit pe tema reformei pensiilor speciale propusă de PSD.

„De luni, dacă va fi toată lumea de acord, va începe să lucreze acest grup, care sper să ajungă rapid la un punct de vedere comun și pe care să-l materializăm într-o lege pe care să o aprobăm rapid în Parlament, astfel încât, până în 28 noiembrie, să avem o lege promulgată. Asta mă interesează pe mine și asta cred că ar trebui să intereseze pe fiecare om de bună credință”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a explicat de unde știe că legea va fi respinsă de CCR și pe fond.

„Nu am niciun fel de lucruri preconcepute, procente și așa mai departe. Nu mă interesează lucrul ăsta. De ce șaptezeci și nu treizeci? În legea aceasta e șaptezeci. Procedura Curții Constituționale, prima oară se judecă pe formă și, pe formă, n-a trecut. După aceea se intră pe fond, ca și la un proces. Dacă nu s-a îndeplinit forma, și în cazul acesta nu s-a îndeplinit, fiindcă lipsea avizul CSM, nici nu s-a mai intrat pe fond. Din câte știu eu, conform comunicatului Curții Constituționale, proiectul a fost respins pe formă, fără a se discuta și celelalte aspecte ridicate în contestația Înaltei Curți”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a subliniat că obiectivul PSD este de a găsi rapid un consens în cadrul unui grupu de lucru și de a adopta o lege constituțională și aplicabilă, care să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR și să răspundă așteptărilor cetățenilor.

Proiectul PSD va fi derulat fără implicarea premierului Ilie Bolojan, care vrea să gestioneze exclusiv reforma pensiilor speciale, pe fondul reticenței PSD la reforme și al faptului că patru dintre cei cinci judecători care au respins pe formă legea pensiilor magistraților au fost numiți de PSD.

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanți de vârf ai sistemului judiciar: Elena Costache, președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), și Alex Florența, procurorul general al României.

