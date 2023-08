Sorin Grindeanu anunță că termenul „realist” pentru finalizarea variantei ocolitoare Zalău „este undeva la jumătatea anului viitor”. Explicațiile ministrului

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat marţi 22 august, că termenul realist pentru finalizarea variantei ocolitoare Zalău este „undeva la jumătatea anului viitor”.

Ministrul PSD a mai explicat că asocierea de constructori români şi chinezi înregistrează întârzieri pe cei 5,5 km ai acestui obiectiv şi paradoxal, totul este cauzat de partenerul român care îngreunează aplicarea legislaţiei privind actualizarea preţurilor. Social-democratul a mai spus că nu vrea să fie nevoit să apeleze la rezilierea contractului pentru Varianta Ocolitoare Zalău, deoarece este o măsură extremă.

„Aici e vorba de o asociere într-o companie chineză şi o companie din România. Această companie din România fiind de un procent undeva sub 1%. În acest moment stadiul lucrărilor este undeva peste 50%, poate chiar spre 60%. Aşa cum ştiţi, pe toate lucrările din România noi am aplicat Ordonanţa 64 prin care se actualizează preţurilor materialelor. Ştiţi că din cauza pandemiei,din caauza războiului din Ucraina, preţurile au explodat. Surprinzător, pe această centură de la Zalău, această Ordonanţă 64 nu se poate aplica, ceea ce duce la pierderi de câteva zeci de milioane. Noi dorim legal să putem să aplicăm această Ordonanţă 64. Dar acest lucru este este blocat în acest moment. Din ce-mi spun colegii mei, care ştiu foarte bine situaţia, această companie românească care, deşi e sub 1%, are un fel, nu mă feresc să spun, că nu e altceva decât ceea ce spun, un soi de şantaj asupra companiei mari”, a afirrmat Sorin Grindeanu.

Acesta a avertizat compania românescă să nu utilizeze această pârghie, pentru a avea beneficii mai mari decât ar merita şi a adăugat că termenul realist pentru finalizarea lucrărilor este jumătatea anului viitor.

„Ca să poţi să aplici această ordonanţă trebuie să fie de acord toţi asociaţii. Nu s-a obţinut acordul tuturor, ceea ce e de noaptea minţii, dacă mă întrebaţi pe mine, pentru că este vorba de o reactualizare a preţurilor. Dacă se va menţine ritmul şi se va debloca această situaţie, în mod sigur undeva la jumătatea anului viitor se va circula pe această variantă ocolitoare de la Zalău. Deci, termenul realist este undeva la jumătatea anului viitor”, a mai explicat Grindeanu.

El a mai explicat că nu ar dori să apeleze la măsura extremă de reziliere a contractului pentru acest proiect.

„Rezilierea contractului pentru Varianta Ocolitoare Zalău este o măsură extremă la care nu vreau să fim nevoiţi să apelăm! Asocierea de constructori români şi chinezi înregistrează întârzieri pe cei 5,5 km ai acestui obiectiv. Paradoxal, totul din cauza partenerului român care îngreunează aplicarea legislaţiei privind actualizarea preţurilor. Atrag atenţia asociatului român să îşi respecte obligaţiile contractuale şi să facă eforturi, alături de partenerul chinez, pentru finalizarea lucrărilor. În prezent, progresul fizic a depăşit 50%, iar, în mod realist, lucrările pot fi finalizate în vara anului viitor, dacă ambii parteneri abordează cu seriozitate contractul. Îmi doresc ca Asocierea româno-chineză să găsească resursele necesare pentru recuperarea întârzierilor, astfel încât să evităm rezilierea acestui contract. Ambii parteneri trebuie să înţeleagă că aceasta este ultima atenţionare pe care o primesc”, a conchis ministrul Transporturilor.

