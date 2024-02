Atacat „nedemn” de Realitatea TV, Sorin Grindeanu a dat-o la pace. Interviu cu Anca Alexandrescu, din biroul lui Marcel Ciolacu

PSD renunță la boicotul asupra postului Realitatea TV după „atacurile nedemne” ale postului de televiziune la adresa ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu. După ce a reclamat postul TV și la CNA, Grindeanu s-a împăcat cu Realitatea TV, acordându-i un interviu Ancăi Alexandrescu, fost consilier al lui Liviu Dragnea, chiar din biroul premierului Marcel Ciolacu.

A. Alexandrescu: De ce a trebuit să se ajungă într-o situație atât de tensionată (că PSD să le impună reprezentanților săi embargou privind prezența în studiourile Realitatea Plus - N.R.)

S. Grindeanu: Marcel Ciolacu este un om care mă cunoaște foarte bine nu doar pe mine, ci toată familia. El a dat acea decizie de solidaritate cu mine dintr-un motiv foarte simplu. Cum v-ați simți dacă familia v-ar fi atacată? În aceste zile au fost preluate anumite știri, nu spun că și dvs ați făcut-o, era vorba de știri despre familia mea, în special despre mama mea. Copilăria mamei mele a fost distrusă de comuniști și nu a avut nicio legătură cu fostul regimul. M. Ciolacu a luat această decizie, știindu-mi familia. Nu cred că a fost o decizie care a făcut bine partidului și de aceea am și acceptat să vin la acea întâlnire cu dvs, în biroul său, la guvern.

A. Alexandrescu: Eu, Realitatea Plus sau familia Păcuraru au făcut presiuni asupra dvs pe subiectul Romprest?

S. Grindeanu: Eu nu am spus așa ceva, nu s-a întâmplat, oricum eu nu sunt șantajabil, iar dacă s-ar fi întâmplat, aș fi făcut denunț.

A. Alexandrescu: De ce ați reclamat emisiunea la CNA?

S. Grindeanu: Eu înțeleg că atunci când ești în politică ești supus unor analize mai mult sau mai puțin apăsate. (...) La un moment dat era o schemă în care eram inclus în grupul de la Cluj, ori eu nu am legături, nu mă afaceri cu acei oameni, apoi că vreau să-l dau jos pe Marcel (Ciolacu), că vreau să fiu șef la SRI. Oamenii care-mi erau apropiați mi-au spus să las așa, să merg mai departe, dar mi s-a părut că unele lucruri au depășit ...mai era un pic să fiu responsabil de războiul din Ucraina. Dau însă la o parte trecutul și zic să privim spre viitor.

A. Alexandrescu: Cine-l susține pe Bogdan Mândrescu?

S. Grindeanu: A fost pus de PSD, a fost numit de premierul Nicolae Ciucă. Dar eu nu știu de vreun dosar la adresa să. PSD îl susține și PSD îi va retrage încrederea, dacă va consideră că este cazul.

Sorin Grindeanu a fost întrebat și de Ordonanța 13, dar și dacă l-a trădat pe Liviu Dragnea.

A. Alexandrescu: L-ați trădat pe Liviu Dragnea?

S. Grindeanu: Acum nu știu care pe care, cert este că la un moment dat am ajuns în situațiile pe care românii le cunosc. Nu știu, eu am câștigat niște alegeri locale în 2016, la final ajungând președintele Consiliului Județean Timiș, un județ de dreapta dar care le-am câștigat atunci. Liviu Dragnea, în acea perioada de campanie electorală din 2016 a condus extraordinar de bine PSD și am luat niște scoruri foarte bune, după cum bine știți.

Prim ministru în mod normal trebuia să fie președintele PSD. În acea perioada era Liviu Dragnea. Înțeleg că era o problema legală prin care nu putea să fie. Am avut diverse discuții, să accept, să vin, să plec de la Timiș, o întreagă istorie, și nu aș vrea să într-o pe o pantă în care să fiu nevoit să critic un fost președinte al partidului din care fac parte, nu vreau să fac lucrul asta.

A. Alexandrescu: Este Ordonanța 13 cea mai mare greșeală politică a dumneavoastră?

S. Grindeanu: Atunci coaliția din acea vreme, era o coaliție PSD-ALDE, a cerut guvernului să facem acest lucru. A fost ședința. Câștigasem algerile, PSD luase 46%, un scor istoric.

Ordonanța 13 a avut parcursul următor: Până să jungem la Ordonanță 13 am avut o primă discuție cu Liviu Dragnea care mi-a spus că orice modificare de acest tip va merge pe parcurs parlamentar și nu vom face mișcări de acest tip. După care a fost această decizie a coaliției, după care a fost acest moment în care lumea spune că am fost răpit și că am mers la cină cu Iohannis și soția dansului.

Dar știți ce am observat? Cum cei care spuneau în acea perioada că trebuie să dăm acea ordonanță dăduseră declarații că ei nu știu despre ce e vorba. Și atunci, dincolo de faptul că era un lucru care a scos și a divizat societatea. Erau acele mitinguri. Sigur că mai târziu Curtea Consitutionala a spus că era constituțional. Multe dintre acele prevederi au fost adoptate între timp.

Doar că modul în care a fost făcut a deranjat. Rolul unui guvern nu este să scoată oamenii în stradă, să existe tensiuni sociale. Și atunci am luat decizia să merg la guvern, să anunț ordonanța 14, și pe aia mi-o asum. Duminică am chemat tot guvernul de acasă și am dat Ordonanța 14, am mai transmis conducerii că vreau să schimb ministrul Justiției și că următorul ministru al Justiției vreau să nu fie membru de partid. Ordonanță 13 a fost o greșeală.