Ministerul Sanatatii a angajat o fosta consiliera a lui Sorin Grindeanu la Directia Resurse Umane. La interviu au fost admisi doar doi candidati

Carmen Sotinga, de profesie medic, a castigat postul in urma unui concurs la care a mai participat inca un candidat. A mai lucrat in Ministerul Sanatatii in perioada 2006-2011, fiind director adjunct la Directia Asistenta Medicala."Pentru acest post au fost admisi la interviu doi candidati. Carmen Sotinga nu a dorit sa ii fie facut public numele, astfel ca in anuntul Ministerului Sanatatii privind obtinerea postului, aceasta apare doar cu numarul dosarului", potrivit G4Media.