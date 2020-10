Grindeanu: PNL ascunde mariri de taxe si impozite, dar si un posibil acord cu FMI. Ce spune Orban despre un astfel de scenariu

Ce spune Orban

"Vreau sa fac o comparatie pentru ca ceea ce a fost bine in anumite actiuni, chiar daca nu a fost promovat de PSD , trebuie subliniat. In anul electoral 2016, Guvernul din acea perioada a venit si a prezentat proiectul de buget exact in aceasta perioada. Ceea ce cerem noi Ministerului de Finante si Guvernului e urmatorul lucru: sa prezinte acest proiect de buget, pentru ca noi stim ca in proiectul de buget vor fi mariri de taxe si de impozite", a afirmat Grindeanu, duminica, intr-o conferinta de presa organizata la sediul central al PSD.El a fost intrebat daca este de acord cu declaratia ministrului de Finante potrivit careia proiectul de buget pe 2021 trebuie sa fie prezentat de Guvernul care va fi alcatuit dupa alegerile parlamentare.Sorin Grindeanu a sustinut ca PSD cere Guvernului transparenta pentru ca romanii sa stie ce se va intampla daca PNL va guverna in continuare."Din informatiile pe care le avem, proiectul de buget pe anul viitor nu va presupune doar mariri de taxe si de impozite, de aceea se feresc domnii de la guvernare sa fie transparenti. De fapt, solicitam transparenta. Lucrul asta pare sa il irite pe domnul ministru Citu. Vom continua sa cerem transparenta pe proiectul de buget pe 2021. Eu si altii credem ca lipsa de transparenta mai ascunde ceva, dincolo de marirea de taxe si impozite, un posibil acord cu FMI. Nu spun ca e un lucru rau, dar romanii trebuie sa il afle. Asta spunem noi", a explicat liderul PSD. Marcel Ciolacu , liderul PSD, declara sambata, 24 octombrie, ca PNL urmareste cresterea TVA, dupa alegerile parlamentare. Intrebat despre o posibila majorare a TVA, a taxelor si impozitelor, dar si despre introducerea unor taxe noi, premierul Ludovic Orban a spus: "Guvernul nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi".