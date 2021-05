PSD il ataca pe Claudiu Nasui: "Cand esti prost, nici macar noile tehnologii nu te ajuta sa maschezi asta"

Critici din interiorul coalitiei

"Dupa ce, din Opozitie, USR se batea cu pumnii in piept cat de pro-american si pro-european este, acum, la Putere, ne arata fix contrariul! Ministrul Nasui cere azi amanarea dezbaterilor pe legea care blocheaza participarea Huawei la licitatia 5G, socand pe toata lumea! Asta deoarece, ca ministru, a fost de acord cu legea trecuta prin Guvern, iar ca membru CSAT a votat pentru acest proiect, trimis apoi la Parliament pentru dezbatere in regim de urgenta!" a relatat Sorin Grindeanu pe Facebook Prim-vicepresedintele PSD a adaugat apoi ca decizia ministrului incalca mai multe fapte, printre care si un memorandum semnat cu fostul presedinte american Donald Trump "Practic Nasui ne transmite ca nu da doi bani pe urmatoarele fapte concrete:- Iohannis a semnat in SUA un memorandum pe aceasta tema cu Trump, act care trebuie transpus acum in lege - toate statele europene importante au luat deja decizii similare ce elimina companiile chineze din licitiatiile 5G;- amanarea legii blocheaza licitatia 5G, proiect vital pentru Romania, din care Guvernul unde Nasui e membru spera sa obtina sute de milioane de euro!Daca Nasui s-a razgandit brusc din pricina lobbyului puternic al Huawei - asta e deja treaba procurorilor. Daca insa nu intelege despre ce e vorba, ii dau o veste trista: cand esti prost, nici macar noile tehnologii nu te ajuta sa maschezi asta...", a conchis Sorin Grindeanu.Critici au venit si din interiorul coalitiei: Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat este greu de inteles ce Nasui a facut acest lucru, mai ales in contextul in care procedural Guvernul poate face astfel de solicitari si nu Ministerul Economiei."E bine ca anumiti ministri sa invete putina procedura. E greu de inteles de ce ministerul Economiei trimite scrisori catre Parlament, pentru amanarea Legii 5G, transmisa in procedura de urgenta de Guvernul din care face parte. Greu de inteles. Ca procedura, pentru ca nu un ministru, ci doar Guvernul, eventual prin Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, putea sa ne comunice solicitarea. Dar mai ales politic si strategic, pentru ca stim cu totii cat de important si stringent este acest subiect. Etapele de decizie au fost deja bifate: cea politica, in cadrul Coalitiei, cea de securitate, in cadrul CSAT, cea executiva, in cadrul Guvernului", a scris Alina Gorghiu joi pe Facebook.Ea a adaugat ca este greu de inteles de ce Cladiu Nasui a solicitat asa ceva, in contextul in care coalitia a convenit asupra subiectului, iar Guvernul deja a decis aprobarea proiectului de lege privind implementarea retelelor 5G."Cand Guvernul hotaraste ceva, cand coalitia convine asupra unui subiect, un ministru face corespondenta peste aceste decizii? Totusi, e o tema care priveste securitatea nationala. O lege care respecta angajamentele pe care le avem fata de SUA si UE. Sunt convinsa ca proiectul de lege privitor la 5G isi va continua parcursul parlamentar in procedura de urgenta, iar dl Nasui va depune toate diligentele sa comunice rapid notificari, oricarei structuri internationale doreste, ca acest proces este in derulare", a completat Gorghiu.Si premierul Florin Citu a reactionat joi si s-a aratat surprins de decizia ministrului Economiei Claudiu Nasui de a solicita amanarea dezbaterii in Parlament a propunerii legislative care reglementeaza implementarea retelelor 5G, in contextul in care pe 15 aprilie Executivul a aprobat un proiect de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.Ministrul Claudiu Nasui ar fi solicitat, conform unor informatii aparute in spatiul public, amanarea dezbaterii legii privitoare la adoptarea unor masuri care relgementeaza implementarea retelelor 5G. Motivul ar fi fost ca nu este respectata procedura referitoare la trimiterea initiativei legislative in Parlament.