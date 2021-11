Sorin Grindeanu, atac la fostul ministru Cătălin Drulă. „E primul an din ultimii 10 în care se dau mai puţini kilometri de autostrada în folosinţă, decât în anul precedent”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, 27 noiembrie, la Timişoara, că statul român este dator românilor cu proiecte de infrastructură şi că a văzut multe proiecte şi desene, dar că acestea nu au fost puse în practică.

Social-democratul a subliniat că anul acesta e primul în care se dau în folosinţă mai puţini kilometri de autostradă decât în anul precendent şi a anunţat că se va deschide circulaţiei tronsonul doi din autostrada Sebeş - Turda, însă cu restricţii, în segmentul unde au avut loc surpări şi unde vor fi reparaţii.

”Este prima mea ieşire ca ministru al Transporturilor şi era normal să ajung în Timişoara şi nu e vorba că sunt subiectiv, ci că ştiu că Timişoara a avut întotdeauna marea suferinţă a lipsei infrastructurii. Am avut o întâlnire cu o parte din structurile aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor, am marele avantaj că ştiu ceea ce înseamnă Timişoara că am fost viceprimar şi preşedinte de Consiliu Judeţean, sunt unele proiecte în acelaşi stadiu.

Mi-am asumat acest rol în Guvernul României, fiind probabil unul dintre cele mai grele ministere. Timp de 30 de ani statul a rămas dator cetăţeanului român pentru lipsa infrastructurii de transport. Am văzut în aceşti ani enorm de multe proiecte, desene, dar de prea puţine ori acele lucruri au fost puse în practică. O să îmi construiesc o echipă de profesionişti la Ministerul Transporturilor astfel încat lucrurile să fie mutate din loc”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, la Timişoara.

Sorin Grindeanu a declarat că nu este mulţumit de stadiul lucrărilor la centura de sud a municipiului Timişoara şi că urmează să facă o vizită pe şantier.

”Ţin mult la proiectul legat de centura sud, ştiţi că în 2017, în cele 6 luni cât am fost premier, am resuit să impulsionez acest proiect, sunt total nemulţumit de stadiul lucrărilor care este 40%. Vreau să stau de vorba, acolo va fi şi constructorul. Vreau să văd angajamente ferme şi va asigur că din două în două săptămâni o să vreau să văd cum avansează acest şantier”, a declarat Sorin Grindeanu, care a mai anunţat că a adus cu el, de la Ministerul Transporturilor, omologarea noului tramvai al Timişoarei.

Grindeanu a mai declarat că a avut o discuţie şi cu directorul Aeroportului din Timişoara, Dorel Grădinaru, şi că i-a cerut acestuia să îi transmită un raport de autoevaluare.

”Am avut o disutie cu drectorul Aeroportului din Timişoara, apopo de nemulţumirile pe care le am şi nu sunt puţine şi cum vede dumnealui activitatea în perioada următoare. Dacă vreţi, o autoevaluare. Are maxim o săptămâna la dispoziţie. (...) Sunt nişte indicatori care nu neapărat dau bine. Sunt multe, de la chestiuni simple. Când vin de la Bucureşti cu avionul, de obicei îl folosesc cel de seară. E câte o singură lampă deschisă pe hol, linoleul e de parcă a trecut războiul pe acolo.

Astea sunt chestiuni simple. Alea grele - nu am înţeles de ce în pandemie care a afectat totul, cheltuielile de personal au crescut. Au plecat vreo 46 de oameni şi au venit 64, având în vedere că cifra de afaceri a scăzut cu vreo 30%. Sunt semne de întrebare. Nu pot lua decizii uitându-mă doar la aceşti indicatori, de aceea am cerut o autoevaluare”, a explicat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor s-a referit şi la construcţia de autostrăzi şi a anunţat că va fi dat în folosinţă sectorul dintre Sebeş şi Turda.

”E primul an din ultimii 10 în care se dau mai puţini kilometri de autostrada în folosinţă, decât în anul precedent. Tot timpul s-au dat mai mulţi kilometri în folosinţă. Punctual, se dau 4,5km de autostradă între Ungheni şi Târgu Mureş. Ca ordin al mărimii şi al muncii extraordinare. Există posibilitatea a se inaugura lotul 2 Sebeş - Turda. E totuşi un semn de întrebare pentru că pe o distanţă de 1-2 km au început surpări. Aseară am venit cu măşina la de Bucureşti, am ajuns târziu, ştiu tot calvarul de pe Valea Oltului şi de pe Dealul Negru între Piteşti - Vâlcea.

Cred că trebuie să îi dăm drumul, chiar dacă va fi restricţionată pe 1-2 km, e noaptea minţii să ai 25km gata, să nu îi inaugurezi, să nu cauţi o soluţie şi să stai cu acest lot închis până la primăvară, când încep lucrările. Dacă va fi siguranţă asigurată a celor din trafic, vom da drumul la acest lot, îmi voi asumă acest lucru. Mai e o lucrare aproape gata, măreaţă, 6 km Giurgiu - Vama Giurgiu, sunt 4 benzi acolo. O să vedem dacă vor termina. S-a dat ieri drumul la varianta ocolitoare de la Mihăileşti, un proiect început când eram prim-ministru”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a mai amintit că vor fi folosite drone pentru supravegherea şantierelor.

”Statul are o datorie imensă faţă de cetăţeanul român, din această perspectiva, cea a dezvoltării infrastructurii de transport din România. Sper să schimbăm acest ritm, nu pot singur, dar mă bazez pe colaboratori serioşi. Mai mult, va aduceţi aminte când întra în lucrări Calea Torontalului din Timişoara?

I-am obligat atunci să monteze camere şi trasmiteam live pe site-ul primăriei Timişoara. Voi face lucrul acesta la Ministerul Transporturilor. Cumpărăm drone care se vor ridica pe şantiere şi vor transmite live cum se lucrează de către cei care au câştigat licitaţiile că nu e muncă patriotică”, a declarat Sorin Grindeanu.