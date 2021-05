Grindeanu, despre raportul ministrului Sanatatii: Un pseudoraport pervers si cel putin ticalos. USR-PLUS s-a transformat din apostoli ai transparentei in comisari ai secretomaniei

Reactia vine dupa ce ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a prezentat luni, in plenul Camerei Deputatilor, raportul Comisiei privind diferentele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19."V-am urmarit si vineri la conferinta de presa si astazi, cu foarte mare atentie. Si nu stiu de ce sa ma sperii, ingrozesc mai tare. Mai intai este socant cinismul cu care vorbiti despre romanii morti de covid. Ca despre niste stocuri de marfa. Apoi, este cel putin gretoasa viteza cu care, din apostolii transparentei ati devenit un soi de comisari politici ai secretomaniei capabili sa explice o drama nationala ca pe o birocratica insiruire de erori umane", a relatat Grindeanu.Social-democratul i-a acuzat apoi pe reprezentantii USR -PLUS ca dupa ce in urma cu cateva saptamani cereau demisia lui Florin Citu din functia de premier , intre timp "au aparut cateva posturi banoase si ati decis sa uitati principiile"."Acum cateva saptamani aflarea adevarului era pentru USR-PLUS o chestiune de viata si moarte. Pentru care cereati demisia Guvernului Citu. Azi, ingroparea adevarului a devenit specialitatea tandemului Barna - Ciolos. De ce? Simplu. Intre timp au aparut cateva posturi banoase. Ati decis sa uitati principiile. Banii din joburile foarte bine platite erau infierate ritualic in opozitie ", a mai adaugat fostul premier Grindeanu a acuzat-o apoi pe Ioaha Mihaila ca a intocmit "un pseudoraport pervers", si ca nu a numit niciun vinovat."Doamna ministru, ati facut un pseudoraport pervers si cel putin ticalos din care aflam ca nimeni nu e de vina. Mai aveati putin si scriati negru pe alb ca mortii sunt singurii raspunzatori. (...) Am crezut ca macar azi, din respect pentru milioanele de romani veti veni in fata Parlamentului si veti spune numarul exact al romanilor care au murit de covid si numele vinovatilor care au ascuns aceste date. Asa ar trebui sa arate concluziile unui raport profesionist. In loc de asa ceva ne-ati pus aceeasi placa birocratica", a conchis prim-vicepresedintele PSD Ministrul Sanatatii Ioana Mihaila a fost chemata luni la "Ora Guvernului", dupa ce, miercurea trecuta, ministrul a sustinut ca au existat diferente de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19, de la inceputul pandemiei si pana in acest moment, care au la baza "birocratia" si utilizarea de catre spitale a "diferite tipuri de raportare".Decesele persoanelor cu COVID-19 raportate in platforma alerte.ms.ro sunt cu 13% mai numeroase decat cele din evidentele Institutului National de Statistica, releva raportul comisiei. Potrivit acestuia, dubla raportare, pe principii diferite, atrage dupa sine "confuzii, implica eforturi aditionale" de validare a datelor si "consum de resurse"