Sorin Grindeanu anunță că parlamentarii PSD vor vota orice moţiune care ajunge în plen: „Asistăm la un circ în interiorul puterii”

"Ieri, preşedintele PSD a comunicat exact linia PSD. Nu ne-am schimbat punctul de vedere. Vom vota orice moţiune care ajunge în plen. Doi - invităm pe ceilalţi, ceea ce ei n-au făcut vizavi de noi, să vină, să avem discuţii inclusiv pe textul moţiunii şi să semneze moţiunea PSD-ului, astfel încât să plece acest guvern acasă", a declarat Grindeanu, la Parlament, după o şedinţă a parlamentarilor PSD. El a explicat că, în şedinţa Birourilor permanente reunite, au existat "nişte acuze" între PNL şi USR PLUS "cum se fură unii pe alţii" şi a spus că reprezentaţii PSD din Birourile permanente sunt 8 din 26, astfel că nu de ei depinde cvorumul de şedinţă."Cei de la PNL spuneau că sunt semnături false, cei de la USR spuneau că e adevărat că sunt scanate, dar au acolo oamenii. Noi nu vrem să intrăm în acest circ şi am preferat să adoptăm această soluţie (să plece - n.r.), că e un circ în actuala putere. Eu nu ştiu până astăzi cei de la USR să-şi fi dat demisia. (...) şi ne cer nouă, celor de la PSD, să venim aşa ca o măciucă şi să rezolvăm circul între ei. Să şi-l rezolve. În acest moment este această moţiune depusă, o vom vota când va ajunge în plen. (...) Noi vrem să plece Cîţu, dar vrem să plece şi Barna, şi Ghinea, şi Drulă şi Năsui, vrem să nu vină înapoi Vlad Voiculescu ", a afirmat Sorin Grindeanu.Prim vicepreşedintele PSD a subliniat că o moţiune de cenzură trebuie depusă atunci când şansele ei de adoptare sunt cele mai mari."Când sunt cele mai mari? Când vom avea cele 234 de voturi. (...) În momentul în care cei de la USR şi-au dat demisia, înseamnă că au trecut în opoziţie. Trecerea în opoziţie înseamnă coordonarea anumitor mişcări politice între USR şi PSD. Atitudinea asta, în care noi am venit cu un text şi am invitat toate partidele doritoare să vină şi să semneze moţiunea noastră şi să discutăm inclusiv pe text, s-a lovit pe partea cealaltă de o acţiune din asta "pe repede înainte"", a adăugat el.Întrebat ce va face PSD dacă miniştrii USR PLUS îşi dau demisia din Guvern, Grindeanu a spus: "Intrăm într-o altă logică"."Îi aşteptăm să facă ce au spus de trei zile că fac - să-şi dea demisia", a completat deputatul PSD.