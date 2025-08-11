Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este bună concurenţa în cadrul formaţiunii, referindu-se la anunţul senatorului Titus Corlăţean că va candida pentru funcţia de preşedinte al PSD. Grindeanu crede, însă, că lupta electorală internă nu trebuie să ducă la slăbirea partidului.

”Titus e un camarad vechi. Mi-aduc aminte că, în urmă cu vreo 20 de ani, l-am susţinut să fie secretarul general al Partidului Social-Democrat şi a fost. M-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta şi toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă în Partidul Social Democrat (…) PSD-ul trebuie să iasă întărit din această competiţie internă”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu, referindu-se la candidatura lui Titus Corlăţean pentru funcţia de preşedinte al PSD.

Grindeanu a reafirmat că în toamă va avea loc Congresul PSD, deşi data exactă nu a fost stabilită.

”Politicile şi noul drum al Partidului Social Democrat trebuie să fie cât se poate de clare şi date printr-un vot. Dar îmi doresc totodată ca în această perioadă, să spunem, pre-electorală, pre-Congres discuţiile să nu ducă la slăbirea partidului. PSD-ul trebuie să îşi poarte toate aceste dezbateri interne fără a fi atacat sau a oferi momente de atac din partea adversarilor noştri politici”, a mai declarat Grindeanu.

Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului.

