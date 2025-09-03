Sorin Grindeanu spulberă zvonurile despre creșterea TVA la 23%: „Aruncăm niște fumigene în spațiul public, ca să distragem atenția”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:49
229 citiri
Sorin Grindeanu spulberă zvonurile despre creșterea TVA la 23%: „Aruncăm niște fumigene în spațiul public, ca să distragem atenția”
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD FOTO captură video Facebook /Partidul Social Democrat

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că nu s-a discutat în coaliție despre creșterea TVA la 23%, însă a fost adusă în discuție creșterea TVA la 21% în sectorul HORECA, dar asta numai după ce se vor analiza datele privind încasările de la ANAF.

”TVA la 23%? Nu susțin așa ceva! Nu am fost la nicio discuție în care să se discute așa ceva. Astea sunt așa: aruncăm niște fumigene în spațiul public, ca să distragem atenția. Nu s-a discutat în coaliție așa ceva, în toate discuțiile din ultimele săptămâni.”, a declarat Grindeanu, în cadrul emisiunii ”Ai Aflat!”, cu Ionuț Cristache.

Acesta precizează că s-a discutat despre „uniformizarea” TVA la 21%, respectiv aducerea TVA-ului în domeniul Horeca la același nivel cu celelalte sectoare.

„Este o discuție să se uniformizeze și să se ajungă la 21%. Dacă vede ANAF-ul că nu cresc încasările, atunci se analizează creșterea la 21%. Este o chestiune de abordare diferită a unei probleme economice. Cum v-a explicat și Mihai Tudose, unii ar dori să vadă o scădere a TVA. Eu nu știu, nu sunt economist, dar vreau să văd proiecții, vreau să văd datele.

Cred că trebuie să prezinte ANAF datele, că s-a terminat luna august și trebuie să vedem raportarea la TVA. Nu avem datele, dar știu că și-au atins ținta de colectare.”, a spus Sorin Grindeanu, a mai spus Grindeanu.

Întrebat despre creșterea TVA la 23%, președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Cernavodă, că nu s-a discutat despre acest lucru, în schimb s-a discutat despre creșterea TVA la Horeca.

Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan: „Coaliția funcționează și merge înainte”. Ce a spus despre majorarea TVA
Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan: „Coaliția funcționează și merge înainte”. Ce a spus despre majorarea TVA
Președintele Nicușor Dan, întrebat despre o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan, miercuri, 3 septembrie, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, a afirmat că această coaliție...
Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”
Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China, că este opțiunea dânșilor,...
#Sorin Grindeanu, #crestere TVA, #HORECA, #guvern , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Vacanta de cosmar la 5 stele. Patania unei turiste romance a starnit scandal pe internet: "Nu mai poti face nimic"
DigiSport.ro
L-au deturnat pe Ianis Hagi: "Transferul anului". Romanul a ales cea mai mare oferta si semneaza
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vanzare o casa cu doua etaje si un teren de 250mp, in Sibiu. Pretul cerut

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorin Grindeanu spulberă zvonurile despre creșterea TVA la 23%: „Aruncăm niște fumigene în spațiul public, ca să distragem atenția”
  2. AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului
  3. Director din cadrul Ministerului Investițiilor, demis după ce a pregătit un training pe Coasta de Azur și în Cipru pe banii statului
  4. Reacția Ambasadei Chinei în România după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi Jinping
  5. Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
  6. Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
  7. Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură
  8. Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
  9. Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a lui Ilie Bolojan: „Coaliția funcționează și merge înainte”. Ce a spus despre majorarea TVA
  10. Scena „lecției” date de Nicușor Dan lui Ilie Bolojan, cu pixul și foaia, o știre falsă? Bolojan: „Ce a apărut public nu are nicio legătură cu realitatea” VIDEO