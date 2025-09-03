Sorin Grindeanu spulberă zvonurile despre creșterea TVA la 23%: „Aruncăm niște fumigene în spațiul public, ca să distragem atenția”

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că nu s-a discutat în coaliție despre creșterea TVA la 23%, însă a fost adusă în discuție creșterea TVA la 21% în sectorul HORECA, dar asta numai după ce se vor analiza datele privind încasările de la ANAF.

”TVA la 23%? Nu susțin așa ceva! Nu am fost la nicio discuție în care să se discute așa ceva. Astea sunt așa: aruncăm niște fumigene în spațiul public, ca să distragem atenția. Nu s-a discutat în coaliție așa ceva, în toate discuțiile din ultimele săptămâni.”, a declarat Grindeanu, în cadrul emisiunii ”Ai Aflat!”, cu Ionuț Cristache.

Acesta precizează că s-a discutat despre „uniformizarea” TVA la 21%, respectiv aducerea TVA-ului în domeniul Horeca la același nivel cu celelalte sectoare.

„Este o discuție să se uniformizeze și să se ajungă la 21%. Dacă vede ANAF-ul că nu cresc încasările, atunci se analizează creșterea la 21%. Este o chestiune de abordare diferită a unei probleme economice. Cum v-a explicat și Mihai Tudose, unii ar dori să vadă o scădere a TVA. Eu nu știu, nu sunt economist, dar vreau să văd proiecții, vreau să văd datele.

Cred că trebuie să prezinte ANAF datele, că s-a terminat luna august și trebuie să vedem raportarea la TVA. Nu avem datele, dar știu că și-au atins ținta de colectare.”, a spus Sorin Grindeanu, a mai spus Grindeanu.

Întrebat despre creșterea TVA la 23%, președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Cernavodă, că nu s-a discutat despre acest lucru, în schimb s-a discutat despre creșterea TVA la Horeca.

