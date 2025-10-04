Sorin Oprescu, arestat. Prima reacție a Ministerului Justiției: „O direcție fermă” pentru aducerea fugarilor

Ministerul Justiției (MJ) a anunțat că pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în proximitatea aeroportului din Salonic.

Potrivit unui comunicat al MJ transmis sâmbătă, Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Sorin Mircea Oprescu, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

'La data emiterii mandatului față de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel național și internațional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menționată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autoritățile elene. În luna mai 2025, Biroul SIRENE a solicitat Tribunalului București să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul București a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menținerea arestării. În urma colaborării între autoritățile române și omologii eleni, numitul Sorin Mircea Oprescu a fost reținut, sâmbătă, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia', se precizează în comunicat.

Reprezentanții MJ subliniază că rezultatul de sâmbătă reprezintă 'un succes al cooperării strânse' dintre autoritățile din România și cele din Grecia și, totodată, 'o direcție fermă' de implicare permanentă pentru aducerea în țară a persoanelor urmărite, în vederea executării pedepselor pe teritoriul statului nostru.

Ads