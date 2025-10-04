Sorin Oprescu, arestat. Prima reacție a Ministerului Justiției: „O direcție fermă” pentru aducerea fugarilor

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 21:31
379 citiri
Sorin Oprescu, arestat. Prima reacție a Ministerului Justiției: „O direcție fermă” pentru aducerea fugarilor
Sorin Oprescu/ Foto: Hepta

Ministerul Justiției (MJ) a anunțat că pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în proximitatea aeroportului din Salonic.

Potrivit unui comunicat al MJ transmis sâmbătă, Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Sorin Mircea Oprescu, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

'La data emiterii mandatului față de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel național și internațional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menționată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autoritățile elene. În luna mai 2025, Biroul SIRENE a solicitat Tribunalului București să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul București a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menținerea arestării. În urma colaborării între autoritățile române și omologii eleni, numitul Sorin Mircea Oprescu a fost reținut, sâmbătă, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia', se precizează în comunicat.

Reprezentanții MJ subliniază că rezultatul de sâmbătă reprezintă 'un succes al cooperării strânse' dintre autoritățile din România și cele din Grecia și, totodată, 'o direcție fermă' de implicare permanentă pentru aducerea în țară a persoanelor urmărite, în vederea executării pedepselor pe teritoriul statului nostru.

Sorin Oprescu, reținut în Grecia. Fostul primar al Capitalei ar fi fost arestat la Salonic
Sorin Oprescu, reținut în Grecia. Fostul primar al Capitalei ar fi fost arestat la Salonic
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost reținut în Grecia, potrivit Antena 3-CNN. Postul TV a difuzat și o fotografie care ar fi fost făcută în momentul reținerii. Sorin Oprescu...
Mesajul categoric al Laurei Codruța Kovesi, în presa internațională: „Corupția poate ucide!”. Avertismentul procuroarei: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveți refugii sigure!”
Mesajul categoric al Laurei Codruța Kovesi, în presa internațională: „Corupția poate ucide!”. Avertismentul procuroarei: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveți refugii sigure!”
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Politico despre marea corupție de la nivelul UE. Kovesi a vorbit, printre altele, despre...
#Sorin Oprescu arestat, #Ministrul Justitiei, #Grecia , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
ObservatorNews.ro
Exclusiv. Prima reactie a Elenei Udrea dupa decizia Curtii de Apel in cazul Alinei Bica
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorin Oprescu, arestat. Prima reacție a Ministerului Justiției: „O direcție fermă” pentru aducerea fugarilor
  2. România, lovită de un nou ciclon duminică. Unde revin ploile torențiale
  3. Drone suspecte spionează aeroporturi și instalații militare din Germania. Un raport confidențial al poliției a fost făcut public
  4. Copil mort, găsit în canal. Descoperire terifiantă în Vrancea: Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor
  5. Partidul unui miliardar „trumpist”, aproape să câștige alegerile parlamentare din Cehia. Ar putea guverna cu altă formațiune de extremă dreapta
  6. Metoda de aur prin care să îl îndepărtezi pe copilul tău de telefon. Ce spun experții
  7. Sorin Oprescu, reținut în Grecia. Fostul primar al Capitalei ar fi fost arestat la Salonic
  8. Trei zile de coșmar în România, pentru celebrul Charlie Ottley. Pană de curent pe temperaturi de minus un grad: „În Marea Britanie ar fi amenzi grele”
  9. Donald Trump poate vorbi, în sfârșit, despre „Proiect 2025”
  10. Primăria Sectorului 4 își asumă un proiect major la Piața Unirii. „Va scurta timpii de deplasare și va crește gradul de siguranță al călătorilor” VIDEO