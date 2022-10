Legislația confiscării extinse, pusă sub semnul întrebării de iubita lui Sorin Oprescu. Avocat: „În acest moment, Adriana Nica nu se poate apăra!”

Fostul manager al Spitalului Universitar București, Adriana Elena Nica – iubita lui Sorin Oprescu – cere sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) pentru că legea nu îi permite să scape de măsura confiscării extinse instituite asupra vilei pe care o deține alături de fostul edil al Capitalei, condamnat la 10 ani și 8 luni de pușcărie pentru luare de mită.

Obiectul litigiului este o vilă cochetă pe care Sorin Oprescu și Adriana Elena Nica o dețin în București, pe strada Herăstrău.

În minuta condamnării definitive a fostului edil, instanța de apel a dispus:

„ Ia măsura de siguranță a confiscării extinse a imobilului situat în municipiul București, Str. Herăstrău, nr.42, Sectorul I, cumpărat de inculpatul Oprescu Sorin-Mircea prin interpusul persoană interesată Nica Adriana-Elena. (…)

Sectorul I, cumpărat de inculpatul Oprescu Sorin-Mircea prin interpusul persoană interesată Nica Adriana-Elena. (…) Menţine măsura sechestrului asigurător asupra imobilului din municipiul Bucureşti, Str. Herăstrău, nr.42, Sectorul I, luată prin Ordonanţa din data de 26.X.2015 a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în Dosarul nr.181/P/2015 (filele 234-252, volumul XI, dosar de urmărire penală), precum şi asupra sumelor totale de 102.400 lei şi de 9.500 euro, ridicate de la inculpatul Oprescu Sorin-Mircea, în vederea executării măsurilor de siguranţă ale confiscării extinse”.

Numai că, la sfârșitul minutei, aceeași instanță precizează:

„Respinge ca inadmisibil apelul declarat de apelanta – persoană interesată Nica Adriana Elena împotriva aceleiași sentințe penale, având în vedere că prima instanță a dispus respingerea solicitării de confiscare extinsă a imobilului din (date), iar în opinia separată apelul procurorului a fost respins sub acest aspect”.

Avocații spun că este vorba despre unul și același imobil, cu privire la care în timpul urmăririi penale DNA a instituit sechestru extins, apoi instanța de fond l-a ridicat, pentru ca, în final, Curtea de Apel București să-l includă în decizie.

Avocat: „Constituțional și moral este să treacă printr-un filtru juridic”

Adriana Elena Nica arată, în prezent, că măsura este una abuzivă și nici nu are cum să o atace, deoarece ea a fost martor în timpul procesului lui Sorin Oprescu. În consecință, nefiind parte în proces, nici nu se poate folosi de căile extraordinare de atac prevăzute de lege împotriva deciziei de condamnare și, implicit, de menținere a sechestrului.

„Orice cetățean – nu neapărat din speța asta, dar și din spețele viitoare – are dreptul să se apere. Chiar dacă, e adevărat, s-a judecat, dar numai din punctul de vedere al altor părți. Constituțional și moral este ca omul respectiv să treacă printr-o analiză a unui filtru juridic. În situația de față, avem o cale extraordinară de atac. Ce facem în situația asta, de la apel? E civil, trimitem la fond? Nu avem un punct de vedere clar în situația asta. E penal, înseamnă că avem autoritate de lucru judecat? Dânsa (n.r. – Adriana Elena Nica) nu avea ce să caute în acestă cale extraordinară de atac pentru că nu e parte. Dar, totuși, e vizată patrimonial de deposedarea unui bun. Bine. Dar cum se apără? În acest stadiu procesual, dați-i posibilitatea de a se apăra! Consider că acestă lacună legislativă o vizează pe dânsa. Consider că poate fi analizată acestă problemă juridică de Curtea Constituțională. Consider că doamna Nica este îndreptățită să sesizeze CCR”, a declarat unul dintre avocați.

Înalta Curte de Casație și Justiție a rămas în pronunțare, marți, 11 octombrie, cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată de avocați și va decide dacă trimite sau nu sesizarea pe rolul CCR.

Cum a scăpat de confiscarea extinsă afaceristul Romică Albu

Afaceristul Romeo Albu - condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul de luare de mită în care Sorin Oprescu a primit 10 ani și 8 luni de pușcărie - a depus o contestație în anulare pe rolul Curții de Apel București.

Lui „Romică”, fugit în Italia înainte de pronunțarea deciziei definitve, nu îi convine faptul că are sechestru pe 50% dintr-un imobil de pe Bulevardul Basarabia nr. 10 din Capitală (foto).

Lui, pentru că este inculpat, Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză, după ce a formulat o contestație:

„Admite cererea de înlăturare a omisiunii vădite, formulată de apelantul-intimat-inculpat Albu Romeo, şi, în consecinţă, dispune înlăturarea omisiunii vădite din dispozitivul Deciziei penale nr.575/A/13.V.2022 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.42389/3/2015 (1845/2019), în sensul că, în temeiul art.404, alin.4, litera c, Cod de procedură penală, ridică măsura sechestrului asigurător asupra cotei de 50% din imobilul situat pe B-dul Basarabia, nr.10, ap.3, Sectorul II, Bucureşti, luată prin Ordonanţa din data de 16.XI.2015 a procurorului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din Dosarul nr.181/P/2015 (filele 324-327, volumul XI, dosar de urmărire penală)”, se arată în minuta din data de 05.10.2022.

Reamintim că Sorin Oprescu a fugit în Grecia înainte de condamnare, iar instanțele elene au respins cererea de extrădare formulată de autoritățile române.

Romeo Albu a fugit în Italia, unde se ascunde alături de alt condamnat, Bogdan Popa.

Asta nu i-a împiedicat pe cei trei să depună mai multe contestații pe rolul instanțelor de judecată.

Condamnatul fugar Sorin Oprescu – fost șef al Secției Chirurgie a Spitalului Universitar și fost edil al Capitalei – se plânge în instanță, prin intermediul avocaților, că pedeapsa de 10 ani și 8 luni ar fi „absurdă” și „disproporționată” și că n-ar fi luat atâția ani de pușcărie nici dacă ar fi fost găsit vinovat de „unele crime de război”.

Sorin Oprescu a primit 10 ani și 8 luni de pușcărie

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti, pe data de 13 mai 2022, la 10 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu.

Este vorba de dosarul în care Sorin Oprescu este acuzat că a primit, în septembrie 2015, la locuinţa sa din Ciolpani, suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din acte de corupţie.

Iniţial, Tribunalul Bucureşti (instanţa de fond) l-a condamnat pe Oprescu, în mai 2019, la 5 ani şi 4 luni închisoare, pedeapsă mărită de Curtea de Apel Bucureşti la 10 ani şi 8 luni, după ce judecătorii au aplicat forma agravantă a infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat.

Potrivit deciziei instanţei, Sorin Oprescu a primit:

6 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat în variantă agravată;

6 ani pentru luare de mită,

3 ani închisoare pentru abuz în serviciu

3 ani şi 6 luni închisoare pentru spălarea banilor.

Sorin Oprescu a fost prins în Grecia și arestat în vederea extrădării. Într-un final, instanța a decis să îl elibereze pe cauțiune și nici nu l-a mai predat.

Alte condamnări din dosarul Oprescu:

Popa Bogdan Cornel - 11 ani și 6 luni

Stanca Cristian - 7 ani și 2 luni

Constantinescu Mircea Octavian- 6 ani și 10 luni

Șupeală Florin - 4 ani

Albu Romeo- 6 ani

Niță Ion - 7 ani și 10 luni

Bengalici Claudiu - 6 ani și 6 luni

Petroi-Avasiloae Ruxandra-Mihaela - 2 ani și 10 luni cu suspendare.

Sorin Oprescu, prins la volan „sub influența mitei”

Fostul primar al Bucureștiului a fost găsit în septembrie 2015 cu o pungă de 25.000 de euro în torpedoul mașinii, iar procurorii DNA l-au reținut atunci pentru luare de mită. Oprescu a primit o condamnare la 5 ani și 4 luni de închisoare în procesul pe fond.

Sorin Oprescu susține că a luat banii despre care DNA spune că sunt cu titlul de mită ca urmare a unei „provocări” făcute de procurori, dar nu neagă faptul că a pus mâna pe bani, ci nuanțează motivul primirii acestora.

Edilul a vorbit în ultimul cuvânt despre flagrant, despre intervenții ale unui general SRI pe lângă el și despre faptul că dosarul lui ar fi unul „fabricat”.