Ministrul Justiției este optimist că Sorin Oprescu va ajunge în România, deși Grecia a mai refuzat extrădarea: "Argumentul autorităților elene a dispărut”

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 21:39
471 citiri
Ministrul Justiției este optimist că Sorin Oprescu va ajunge în România, deși Grecia a mai refuzat extrădarea: "Argumentul autorităților elene a dispărut”
Sorin Oprescu/ Foto: Hepta

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, consideră că în acest moment condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment invocat anterior de autorităţile elene în cazul fostului primar al Primăriei Capitalei, Sorin Oprescu - reţinut sâmbătă la Salonic - a dispărut.

Radu Marinescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, ce şanse sunt de a-i convinge pe judecătorii greci să aprobe extrădarea lui Sorin Oprescu.

”Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că acum, fiind arestat, va fi prezentat unui magistrat, urmând să îşi formuleze poziţia, fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie, dacă nu este de acord, urmează a se desfăşura o procedură judiciară în acest sens. De la ultima solicitare făcută de România au intervenit două hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care, apreciem noi, sunt în sprijinul solicitării noastre actuale de predare a domnului Oprescu, în esenţă, apreciindu-se că mandatul de arestare poate fi menţinut şi solicitarea de predare de asemenea menţinută, dacă au intervenit aspecte diferite, aspecte noi faţă de cererea anterioară. Noi apreciem că în acest moment condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment apreciat anterior de autorităţile elene a dispărut. Urmează, bineînţeles, ca autorităţile judiciare din Grecia să se pronunţe cu celeritate”, a declarat ministrul Justiţiei.

El a mai fost întrebat ce se întâmplă dacă cererea României va fi refuzată pentru a doua oară de instanţele din Grecia.

”Eu sper că nu o să se întâmple acest lucru. Vom lua toate măsurile care ţin de cooperarea judiciară loială şi care ţin de statul român pentru a pune la dispoziţia autorităţilor din Grecia toate informaţiile relevante. Apreciem că, în ceea ce priveşte condiţiile de deţinere, s-au făcut progrese semnificative şi acest impediment nu mai există”, a afirmat Radu Marinescu.

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut sâmbătă lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Oprescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor. În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa.

Sorin Oprescu, reținut în Grecia. Fostul primar al Capitalei ar fi fost arestat la Salonic
Sorin Oprescu, reținut în Grecia. Fostul primar al Capitalei ar fi fost arestat la Salonic
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost reținut în Grecia, potrivit Antena 3-CNN. Postul TV a difuzat și o fotografie care ar fi fost făcută în momentul reținerii. Sorin Oprescu...
Sorin Oprescu, arestat. Prima reacție a Ministerului Justiției: „O direcție fermă” pentru aducerea fugarilor
Sorin Oprescu, arestat. Prima reacție a Ministerului Justiției: „O direcție fermă” pentru aducerea fugarilor
Ministerul Justiției (MJ) a anunțat că pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei,...
#Sorin Oprescu, #Grecia, #extradare, #ministerul justitiei , #stiri Sorin Oprescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Doi matematicieni francezi sustin ca au dovada existentei lui Dumnezeu, bazata pe stiinta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni in Grecia. Motivul pentru care nu a fost extradat in 2022

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump crede că ostaticii israelieni din Gaza vor fi eliberați „foarte curând”. Cum decurg negocierile Hamas-Israel
  2. Ministrul Justiției este optimist că Sorin Oprescu va ajunge în România, deși Grecia a mai refuzat extrădarea: "Argumentul autorităților elene a dispărut”
  3. Dominic Fritz atacă subtil PNL și PSD: Candidatul unic în București, "o idee falimentară". "În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază"
  4. Nicușor Dan demite 7 din cei 11 consilieri prezidențiali. Cine sunt cei patru care rămân și care sunt variantele vehiculate pentru posturile vacante de la Cotroceni SURSE
  5. Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă
  6. Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”
  7. Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
  8. Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
  9. Nicușor Dan recompensează doi apropiați. Marius Lazurcă nu ajunge șef la SIE, dar va fi aproape de președinte. Ludovic Orban primește și el o funcție importantă în statul român
  10. George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”