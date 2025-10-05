Ministrul Justiției este optimist că Sorin Oprescu va ajunge în România, deși Grecia a mai refuzat extrădarea: "Argumentul autorităților elene a dispărut”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, consideră că în acest moment condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment invocat anterior de autorităţile elene în cazul fostului primar al Primăriei Capitalei, Sorin Oprescu - reţinut sâmbătă la Salonic - a dispărut.

Radu Marinescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, ce şanse sunt de a-i convinge pe judecătorii greci să aprobe extrădarea lui Sorin Oprescu.

”Procedura mandatului european de arestare presupune examinarea acestuia cu celeritate, ceea ce înseamnă că acum, fiind arestat, va fi prezentat unui magistrat, urmând să îşi formuleze poziţia, fie este de acord cu trimiterea sa în România, fie, dacă nu este de acord, urmează a se desfăşura o procedură judiciară în acest sens. De la ultima solicitare făcută de România au intervenit două hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care, apreciem noi, sunt în sprijinul solicitării noastre actuale de predare a domnului Oprescu, în esenţă, apreciindu-se că mandatul de arestare poate fi menţinut şi solicitarea de predare de asemenea menţinută, dacă au intervenit aspecte diferite, aspecte noi faţă de cererea anterioară. Noi apreciem că în acest moment condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment apreciat anterior de autorităţile elene a dispărut. Urmează, bineînţeles, ca autorităţile judiciare din Grecia să se pronunţe cu celeritate”, a declarat ministrul Justiţiei.

Ads

El a mai fost întrebat ce se întâmplă dacă cererea României va fi refuzată pentru a doua oară de instanţele din Grecia.

”Eu sper că nu o să se întâmple acest lucru. Vom lua toate măsurile care ţin de cooperarea judiciară loială şi care ţin de statul român pentru a pune la dispoziţia autorităţilor din Grecia toate informaţiile relevante. Apreciem că, în ceea ce priveşte condiţiile de deţinere, s-au făcut progrese semnificative şi acest impediment nu mai există”, a afirmat Radu Marinescu.

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut sâmbătă lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Oprescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor. În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa.

Ads