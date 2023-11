DNA: Oprescu avea o relatie "atipic de apropiata" cu seful de la Cimitire

Primarul Sorin Oprescu avea o "relatie atipic de apropiata" cu directorul Administratiei Cimitirelor, Bogdan Cornel Popa, spun anchetatorii, care arata ca edilul il lua cu el pe Popa la receptii la care acesta nu avea acces, la Cotroceni, la ambasade sau in vizite oficiale in strainatate.

Anchetatorii DNA arata, in dosarul in care il cerceteaza pe Sorin Oprescu pentru fapte de coruptie, ca primarul avea o "relatie atipic de apropiata" atat cu Bogdan Cornel Popa, directorul Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane, cat si cu fostul sau sofer Cristian Stanca.

Potrivit documentelor anchetatorilor obtinute de Mediafax, Oprescu "se afisa" peste tot cu Bogdan Cornel Popa si il trimitea pe acesta la receptii si la evenimente la care nu avea acces.

"Se poate spune ca nici notorietatea faptului ca Bogdan Cornel Popa si inculpatul Mircea Sorin Oprescu 'se afiseaza' impreuna, asa cum a aratat si Florin Supeala, notorietate confirmata de discutiile telefonice, din care rezulta ca Popa Bogdan Cornel, trimis de primar sau impreuna cu acesta, merge la evenimente la care altfel n-ar avea acces (receptii la ambasade, la Palatul Cotroceni, participarea la vizite oficiale in strainatate, cum a fost cea din Statele Unite ale Americii, desi a fost singurul sef de institutie publica din subordinea primarului din delegatie si in ciuda faptului ca nu pare a exista o logica pentru care directorul administratiei cimitirelor si crematoriilor trebuia sa fie prezent) nu sunt chestiuni care atrag atentia", arata procurorii in dosar.

Anchetatorii mai prezinta in dosar si analiza convorbirilor telefonice de la inceperea punerii in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica (inceputul lunii aprilie 2015), analiza care ar duce spre concluzia ca "atat Popa Bogdan Cornel, cat si Stanca Cristian au o relatie atipic de apropiata cu inculpatul Oprescu Sorin".

"Astfel, nu numai ca cei doi se duc, impreuna sau separat, cel putin o data pe saptamana, sa discute cu primarul, la biroul acestuia din sediul primariei si nici faptul ca din discutiile telefonice dintre ei rezulta ca isi comunica acest lucru, actionand intr-un mod concertat, iar adesea discutiile telefonice intre ei sau intre unul dintre ei si diversi apropiati denota ca urmeaza sa 'introduca' la primar o terta persoana, in conditiile in care persoanele care lucreaza in mod obisnuit cu primarul (secretarele acestuia, soferii) ii trateaza ca pe niste apropiati ai inculpatului Oprescu Sorin sunt aspecte ce atrag atentia", arata anchetatorii.

Bogdan Cornel Popa, directorul Administratiei Cimitirelor, ar fi cel care cerea si intermedia mita intre firmele care doreau contracte din partea institutiilor publice conduse de el, iar banii ar fi fost impartiti intre el, primarul Sorin Oprescu si directorul economic din Primarie, conform anchetatorilor.

Oprescu, in arest

Sorin Oprescu a fost suspendat din functia de primar general al Capitalei, marti, dupa decizia definitiva de arestare preventiva. Consiliul General al Municipiului Bucuresti l-a desemnat pe Stefanel Marin (UNPR) in functia de primar interimar.

Edilul sef al Capitalei a fost arestat preventiv in 6 septembrie, de Tribunalul Bucuresti, la cererea procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, care il acuza de luare de mita.

