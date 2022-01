Primarul suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, si fostul sau sofer Cristian Stanca, zis Grenada, au fost interceptati in duba Politiei in timp ce stabileau prin semne sa respecte "codul tacerii".

Detalii despre aceasta intalnire se afla in motivarea deciziei din 30 septembrie, prin care Tribunalul Bucuresti a admis propunerea DNA de prelungire cu 30 de zile a masurii arestarii preventive pe nume lui Sorin Oprescu si a altor inculpati din dosar.

Sorin Oprescu mai ramane o luna in arest (Video)

Unul dintre motivele invocate de un judecator de drepturi si libertati de la tribunal este si acela ca Oprescu ar putea influenta desfasurarea anchetei daca va fi lasat in libertate, prin faptul ca ar comunica liber cu ceilalti inculpati din dosar.

DNA a vrut interceptarea si filarea lui Oprescu la un hotel din Viena - Reactia Austriei

"Deloc de neglijat in privinta inculpatilor Oprescu Sorin si Stanca Cristian este si 'discutia' pe care cei doi au purtat-o la data de 17.09.2015 in autovehiculul apartinand D.G.P.M.B. destinat transportului persoanelor private de libertate, din care rezulta ca primul este in continuare interesat ca persoanele apropiate lui sa pastreze tacerea cu privire la activitatea infractionala derulata impreuna, in timp ce al doilea este dispus sa pastreze aceasta tacere.

In acest sens, se remarca faptul ca, pe parcursul discutiei ce a urmat intre cei doi inculpati, dupa ce s-au salutat si a urmat un scurt moment de liniste, inculpatul Stanca Cristian i-a spus din buze inculpatului Oprescu Sorin: 'Nu' si, dupa 2 secunde, a facut cu degetul aratator un semn in forma de X in dreptul buzelor.

Or, simplul fapt ca inculpatii au profitat de prima ocazie pe care au avut-o pentru a asigura ca a fost respectat 'codul tacerii' este exemplificativ pentru prejudiciile care ar fi aduse urmaririi penale daca inculpatii ar putea sa comunice in mod liber", se arata in motivare.

De ce nu a fost eliberat Sorin Oprescu: Viata lui nu este in pericol in arest

Judecatorul mai aminteste si episodul din seara zilei de 5 septembrie, cand, pe holurile DNA, Sorin Oprescu i-a indicat in mod repetat lui Bogdan Popa: "Nu dam declaratii...", "N-o sa dam declaratii", "Nu dam declaratii, chemam avocatu".

Pe 30 septembrie, Tribunalul Bucuresti a admis cererea DNA de prelungire cu 30 de zile a masurii arestului preventiv in cazul primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, in dosarul in care este acuzat de luare de mita.

Potrivit DNA, in perioada 2013 - 2015, un grup bine organizat, la care a aderat si Sorin Oprescu, a infiintat in administratia locala din municipiul Bucuresti un sistem prin care operatorii economici care doreau sa primeasca anumite contracte din partea institutiilor publice aflate in subordinea primarului trebuiau sa remita o parte din profitul brut realizat din executia acelora, cu titlu de mita, unor factori de decizie din cadrul aparatului primarului.

