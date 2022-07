Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a reclamat joi, 21 iulie, lipsa unor standarde unitare privind cooperarea judiciară în statele membre ale UE, după ce magistraţii greci au respins extrădarea fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu.

”Ministerul Justiţiei respectă independenţa judecătorilor din toate statele membre UE. Pe de altă parte, pot să informez că am ridicat, din nou, în cadrul Consiliului JAI, recent desfăşurat la Praga, problema cooperării judiciare în materie penală între statele membre UE, mai concret împrejurarea că unii condamnaţi penal definitiv pentru fapte de corupţie în România găsesc „portiţe legale” în legislaţia străină, pentru a se sustrage executării pedepsei în unele State Membre ale UE”, a transmis Predoiu într-un comunicat de presă.

Ministrul Justiţiei reaminteşte că intituția pe care o conduce a pus recent în dezbatere publică un proiect de ”lege pentru fugari”, prin care s-ar descuraja acest fenomen, în vederea adoptării sale ca lege cât mai urgent.

”Instanţele române cooperează exemplar în procedurile de extrădare şi de predare în temeiul instrumentelor juridice europene, la fel autorităţile române de aplicare a legii. E greu de explicat simultan, pe de o parte, recunoaşterea binemeritată a progreselor reale ale României în combaterea corupţiei, în aplicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare în domeniul Justiţiei şi, pe de altă parte, faptul că decizii penale definitive sunt respinse la executare în unele State Membre pe diverse motive sau chiar sunt schimbate pe fondul lor (!), unele dintre ele antamând fondul deciziei instanţei române”, a mai afirmat ministrul.

Potrivit lui Predoiu, instituţiile din România vor continua, în limita competenţelor, ”eforturile la nivel comunitar european de a creşte eficienţa cooperării judiciare în materie penală, inclusiv în materie de extrădare, la aceleaşi standarde de exigenţă în toate statele membre ale UE”.

”Ceea ce este valabil în materie de combatere a corupţiei şi recunoaştere a executării hotărârilor judecătoreşti definitive penale într-un stat membru UE trebuie să fie valabil în orice stat membru al UE. Una dintre explicaţiile unor abordări diferite din partea unor instanţe străine este neîncrederea în deciziile instanţelor române, creată de persistenţa MCV, particular doar două State Membre ale UE, alături de Mecanismul ”Rule of Law” valabil pentru toate Statele Membre ale UE. Iată încă un motiv în plus pentru a ne concentra eforturile pentru realizarea obiectivelor MCV, iar adoptarea în următoarea sesiune parlamentară a legilor Justiţiei este obiectivul esenţial în acest sens!”, a mai declarat ministrul Justiţiei.

Reprezentanţii instituţiei precizează că, la data de 17 mai 2022, în Republica Elenă, Sorin Oprescu a fost arestat provizoriu, în vederea executării mandatului european de arestare emis de către autorităţile judiciare române, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare.

”Arestarea a fost dispusă ca urmare a existenţei acestui mandat european de arestare, procedura executării fiind o procedură ce se derulează între instanţe în mod direct, respectiv instanţa română şi cea străină. În consecinţă, instanţa din Republica Elenă este competentă, potrivit Deciziei Cadru 2002/584/JAI, să decidă asupra modalităţii de executare a acestui mandat european de arestare şi predării persoanei solicitate. Procedura de executare a mandatului european de arestare se desfăşoară potrivit legislaţiei elene, în termenele şi condiţiile prevăzute de aceasta”, se mai arată în comunicatul de presă.

Instituţia precizează că îşi exercită atribuţiile conform competenţei legale.

”Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate centrală, nu a fost şi nu este implicat în această procedură şi nu a fost solicitat, până în prezent, în vederea facilitării comunicării între instanţa română şi cea străină. Pe de altă parte, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a comunicat Tribunalului Bucureşti, la fel ca în toate cazurile în care au fost solicitate, toate informaţiile necesare pentru a fi transmise instanţei străine”, se mai arată în comunicat.

Precizările ministrului Justiției au fost făcute la câteva ore după ce Curtea de Apel din Atena a respins cererea României de extrădare a lui Sorin Oprescu.

