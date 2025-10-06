Sorin Oprescu află astăzi dacă va fi extrădat. Ministrul Justiției: „România are condiții de deținere similare altor state europene”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va apărea luni, 6 octombrie, în fața unui magistrat din Grecia, pentru a afla dacă ar putea fi extrădat.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că, la acest moment, nu mai există motive pentru care Oprescu să nu fie trimis în România.

„Niciun demers al statului român nu se realizează plecând de la ipoteza că nu există șanse, ci pe o bază cât se poate de serioasă, pe baza unei evaluări făcute asupra cadrului juridic și pe baza unor elemente foarte concrete, care sunt diferite față de solicitarea anterioară respinsă de autoritățile din Grecia”, a declarat ministrul Justiției pentru Digi24.

Potrivit lui Radu Marinescu, condițiile de detenție s-au schimbat la noi în țară, de la ultima contestație a lui Sorin Oprescu.

„Există două hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, două hotărâri recente. Accentuez pe cea din 2024, cazul Breian, care spune în esență că un mandat de arestare european, precum și o solicitare de predare pot să fie menținute, chiar dacă a existat o respingere anterioară, dacă condițiile, elementele, au suferit o modificare.

În ceea ce privește pe domnul Oprescu, arăt că a fost o reținere a autorităților din Grecia, inițial pe aspectele care priveau condițiile de deținere.

În momentul de față, România are condiții de deținere similare altor state europene, la standarde europene și a evoluat mult în ceea ce privește îmbunătățirea acestor condiții. Vom trimite autorităților din Grecia toate datele necesare pentru a se aprecia și asupra acestui aspect”, adaugă ministrul Justiției.

Tot el mai spune că „este vorba de un mandat european de arestare și de o predare în temeiul unui mandat”.

„În aceste condiții, persoana este prezentată la un procuror și apoi la un judecător. Judecătorul este cel care decide asupra executării mandatului european de arestare. Persoana vizată poate fie să fie de acord și atunci se simplifică procedura, fie, dacă se opune, să invoce argumentele pe care le consideră oportune și judecătorul se pronunță având în vedere toate circumstanțele”, mai precizează ministrul Justiției pentru sursa citată.

