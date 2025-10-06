UPDATE: Ce decizie au luat grecii în cazul lui Sorin Oprescu. Fostul primar general, declarații cu cătușele la mâini de la Salonic VIDEO

UPDATE: După audierile de luni, 6 octombrie, Sorin Oprescu a fost pus în stare de libertate sub control judiciar și i se permite să rămână, în continuare, în Grecia.

Oprescu va rămâne în control judiciar până când se stabileşte o şedinţă de judecată care, mai departe, va analiza cazul lui de extrădare. Acest lucru poate dura săptămâni întregi. Chiar dacă instanţa elenă decide să fie extrădat în România, fostul edil mai are o cale de atac, la Curtea Supremă din Atena, arată Observator Antena 1.

STIREA INIȚILĂ:

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost audiat luni de procurorii greci, la două zile după ce a fost reținut în parcarea aeroportului din Salonic. Condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, Oprescu susține că nu încerca să fugă din Grecia și că va cere din nou să nu fie extrădat. Autoritățile române au reluat demersurile pentru aducerea sa în țară, după ce prima cerere de extrădare a fost respinsă în 2022 pe motive medicale.

"Nici eu nu știu ce se întâmplă că e... totuși e o hotărâre și o judecată, da?! Unde să plec din Grecia, că nu am plecat patru ani de zile. M-am dus să aștept un prieten", a spus Oprescu.

Fostul primar a spus că va cere în continuare să rămână în Grecia.

"Regret faptul că nu este luat în considerare ce am realizat, ce am făcut, ci din contră", a mai spus Oprescu, care consideră că dosarul său este unul politic.

Sorin Oprescu a fost observat la sâmbătă, 4 octombrie, aeroportul din Salonic, unde martorii spun că autoritățile elene l-au condus la un autoturism cu numere de București. Vehiculul a fost supus unui control, procedură obişnuită în astfel de situații. După câteva minute, Oprescu a fost preluat din nou de forțele de ordine și escortat spre maşina cu care fusese adus în parcarea aeroportului.

Condamnat definitv pentru fapte de corupție

Fostul primar al Municipiului București a fost condamnat definitiv pe 13 mai 2022 pentru mai multe fapte de corupție. Acuzațiile includ trei infracțiuni: luare de mită, constituire de grup infracțional organizat și abuz în serviciu, după ce a primit 25.000 de euro de la un fost director al Administrației Cimitirelor.

Potrivit DNA, începând cu finalul lui 2013, Sorin Oprescu a coordonat un grup infracțional condus de Bogdan Popa, având ca scop comiterea de infracțiuni de corupție, în special dare și luare de mită, din fondurile publice ale municipalității.

La 5 septembrie 2015, Oprescu a primit în locuința sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la Popa, bani proveniți, conform anchetei, din activități de corupție. Procesul a început la sfârșitul lui 2015, iar în 2019 Oprescu a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare. Atât procurorii, cât și apărătorii au făcut apel, iar decizia a fost reanalizată.

Pe 13 mai 2022, fostul edil a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare. A părăsit țara înainte de pronunțarea sentinței și a fost localizat în Grecia, unde autoritățile nu au acceptat extrădarea, decizând să îl lase în libertate după plata unei cauțiuni de 5.000 de euro.

