DNA cere majorarea pedepsei in dosarul de coruptie al fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu. In prima instanta, a fost condamnat 5 ani si 4 luni de inchisoare

Ce a declarat fostul primar

Acuzatiile DNA

Curtea de Apel Bucuresti a terminat de judecat apelul in acest dosar, joi avand loc pledoariile finale.Reprezentantul DNA considera ca Tribunalul Bucuresti i-a aplicat lui Oprescu o pedeapsa prea blanda in raport cu faptele comise si functia detinuta de fostul edil si a cerut o pedeapsa orientata spre maximul special prevazut de lege."Prin prisma functiei detinute a inteles sa perverteasca actul administrativ. A inteles sa comita cele mai grave fapte prevazute de Codul penal", a spus procurorul cu referire la Oprescu.De asemenea, procurorul a cerut pedepse mai mari si pentru ceilalti inculpati din acest dosar.In ultimul cuvant in fata instantei, Oprescu a spus ca procurorii au cautat prin toata lumea sa vada daca are averi ascunse, dar nu au gasit nimic, sustinand ca nu a incalcat niciodata legea."Niciodata procurorii DNA nu m-au ascultat. Au scris mereu ca refuz sa dau declaratii. Am renuntat cand am fost intrebat cai verzi pe pereti despre ce face Basescu. Am spus ca nu am fost ales de oamenii din Bucuresti ca sa stiu ce face Basescu. Ce nu spune DNA este ca au facut 21 de comisii rogatorii in toata lumea. Toate s-au intors fara raspunsuri. Nu am averi ascunse, nu am vile mascate, nu am averile despre care spun ei. Ce grup infractional? Nu am facut in viata mea parte din vreun grup (...) Fara falsa modestie, voi spune ca in viata mea eu am facut bine oamenilor. Toate acuzatiile ce mi s-au adus au fost facute doar pe vorbe, pe vorbele unui om care a vrut sa scape mai usor (...) N-am incalcat niciodata legea. Retineti, va rog! Totusi, am fost si inca mai sunt chirurg, am fost primar general , am fost senator si am o pregatire academica de ani de zile. Nu mi s-a reprosat niciodata incalcarea legii", a declarat Oprescu in ultimul cuvant.Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Sorin Oprescu, in mai 2019, la 5 ani si 4 luni inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie Alte condamnari in prima instanta: Bogdan Popa (fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti si ulterior al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane) - 13 ani si 4 luni inchisoare; Mircea Octavian Constantinescu (fost director al Directiei economice din Primaria Generala) - 3 ani si 4 luni; Florin Supeala (fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti) - 4 ani; Claudiu Bengalici (administrator al unei societati comerciale) - 4 ani si 4 luni; Cristian Stanca (fost sofer al lui Oprescu) - 7 ani si 8 luni; Ruxandra Avasiloae (fost director general al Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti) - 2 ani si 4 luni cu suspendare.Pe 20 noiembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Sorin Oprescu pentru luare de mita, spalare de bani, abuz in serviciu si constituire a unui grup infractional organizat. In aceeasi cauza sunt judecati Bogdan Popa - fost sef al Administratiei Cimitirelor, Cristian Stanca - fostul sofer al lui Oprescu, Mircea Octavian Constantinescu - fost sef al Directiei Economice din Primaria Capitalei, Ruxandra Mihaela Petroi Avasiloae - fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti, Florin Supeala - fost director adjunct al Centrului, Claudiu Bengalici - administrator al unei societati comericale, Ion Nita si Romeo Albu.Procurorii acuza ca in perioada 2013 - 2015 un grup organizat la care ar fi aderat si Oprescu ar fi infiintat in administratia locala din Bucuresti un sistem prin care firmele care doreau sa primeasca contracte din partea institutiilor publice aflate in subordinea primarului trebuiau sa dea o parte din profit sub forma de mita unor factori de decizie din cadrul aparatului primarului.Astfel, firma executanta pastra pentru sine intre 30 si 33% din profitul brut, iar diferenta era remisa functionarilor din cadrul aparatului primarului municipiului Bucuresti, cu titlu de mita. O parte de 10 la suta din valoarea contractului era ceruta pentru Sorin Oprescu, potrivit DNA.