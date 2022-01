Sorin Oprescu susține că a luat banii despre care DNA spune că sunt cu titlul de mită ca urmare a unei „provocări” a făcute de procurori, dar nu neagă faptul că a pus mâna pe bani, ci nuanțează motivul primirii acestora. Edilul a vorbit în ultimul cuvânt despre flagrant, despre intervenții ale unui general SRI pe lângă el și despre faptul că dosarul lui ar fi unul „fabricat”.

La Curtea de Apel București a avut loc vineri, 28 ianuarie, termenul final de judecată în apel în dosarul de luare de mită în care Sorin Oprescu a fost condammat pe fond la 5 ani și 4 luni de închisoare. Instanța a anunțat că va delibera două luni înainte să pronunțe decizia definitivă, deci Sorin Oprescu se poate aștepta la o lămurire a situației lui juridice la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie.

În ultimul cuvânt, Sorin Oprescu a răbufnit la adresa procurorilor DNA, pe care îi acuză că i-au „fabricat” un dosar penal pornind de la o delațiune a fostului șef a Administrației Cimitirelor, Bogdan Cornel Popa, pe care l-au pus apoi să î idea mită și să înregistreze totul.

Problema lui Sorin Oprescu este, însă, că procurorii i-au făcut flagrant pe data de 25 septembie 2015 și, orice ar spune acum, banii i-a luat. De aceea, Sorin Oprescu nu a negat, în ultimul cuvânt, că a pus mâna pe bani, ci a încercat să explice motivele și contextul în care a făcut-o. Pe parcursul ultimei declarații, medicul a ridicat tonul, apoi s-a emoționat până când i s-au simțit lacrimi în glas.

„În ăștia 6 ani am văzut cum se fac copy/paste-uri unul după altul. (…) Ce să cred, doamnă președinte, când aud Parchetul că susține o serie de acuzații fără probe?! O spun cu gură mare. Da, a fost proces politic. Nu vreau să spun că este și în prezent. Trebuia să plec din funcție, pentru că am vârsta pe care o am. (...) Am cerut să se devoaleze că s-a discutat pe probele SRI. Protocoalele au fost anulate, dar eu am rămas cu acuzațiile. Nu, doamnă președinte, eu am rămas aceeași țintă (n.r. – pentru procurori). Să nu credeți că am ajuns în faza de paranoia, dar să știți că lucrurile se întâmplă. (…) Vorbiți, doamnă procuror, despre înregistrarea filmată la mine acasă. Am rugat să se observe cum spune denunțătorul care m-a filmat, că el mi-a adus bani. Că era vorba de 16.000 de euro pentru Nadina (n.r. - Nadina Rus, născută Nedelea, fostă jurnalistă). (...) Haideți să vă spun eu, că m-am trezit cu Popa (n.r. – Bogdan Popa, denunțătorul) la Mogoșoaia, care spunea: ...că am venit să vă aduc. I-am spus du-te, mă, acasă, că bunicul tău e mort. Zice că neapărat azi (n.r. - trebuie să vină la Oprescu). De ce azi?! Pentru că îl controlau procurorii. Nu sunt paranoic. Cred că sunt în totalitatea facultăților mintale. Ceea ce încearcă Parchetul (să facă - n.r.) e ca Oprescu să stea în pușcărie că - cred ei - acolo îi e locul. În 6 ani de zile nu am contestat încadrarea. (...) Ce a însemnat, doamnă președinte, cercetarea de către ANI timp de doi ani și jumătate a averii mele? De cinci ori s-a întâmplat. Conchid cei de la ANI, după 2 ani, că cheltuielile nu au depășit veniturile. Numai vorbele denunțătorului fac că toată treaba asta croșetată de parchet să stea în picioare!”, a spus dr. Sorin Oprescu.

Medicul a ținut să precizeze că un judecător l-a umilit în timpul procesului, iar apoi tot magistratul a venit la el și l-a rugat să îl opereze.

„Un judecător mi-a spus din scaun, la o contestație, `marș de aici cu prostiile astea, că nu te-a chemat grefierul`. După ce a ieșit la pensie, a venit să îl operez eu. L-am operat, că sunt medic”, a declarat Oprescu.

Un alt episod pe care acesta a ținut să îl dezvăluie e legat de o întâlnire pe care ar fi avut-o cu un general SRI, care i-ar fi cerut să intervină la o licitație, pe vremea când Oprescu era director de spital.

„Mi-a fost milă când s-au deranjat generalii SRI… Pardon, un general de la SRI, care a venit să îmi spună că e o operațiune în curs de desfășurare… Și am spus nu, să nu participe la licitație (n.r. – persoana în favoarea căreia a intervenit generalul) că e nelegal”, a spus Oprescu.

Un al treilea aspect despre care a vorbit Sorin Oprescu a fost momentul în care s-a întâlnit pe holurile DNA cu Romeo Albu, co-inculpat în dosar, care ar fi fost presat să formuleze denunț.

„Albu declara pe coridor, la ieșire de la procurori, că cineva îmbrăcat în civil îi spunea: Dă-l pe trompetă pe primar și pleci acasă. Și judecătprul l-a întrebat la proces: …și? Iar el i-a spus judecătorului: și nu am plecat!”, a mai relatat Sorin Oprescu.

Depoziția lui Oprescu, deși emoționantă, arată că fostul edil încearcă să justifice primirea banilor, nu remiterea lor efectivă.

Avocat: „Dacă procurorii nu trimiteau banii, domnul Oprescu nu îi lua”

Nici avocatul fostului edil nu a contestat faptul că clientul lui a luat banii de la denunțătorul Bogdan Popa, ci a încercat să arate că Sorin Oprescu a fost păcălit, inflențat sau provocat să ia ceea ce procurorii spun că e mită.

„Se susține că domnule Oprescu a aderat la un grup infracțional în 2013. Dar când anume, în 2013? Nu am pretenția să spună procurorul data și ora. Dar dacă afirmă că domnule Oprescu a adresat la un grup deja constituit, trebuie să indice timpul și locul. Nu mai vorbesc că denunțătorii, adică soții Gogonea, cei despre care procurorii spun că au inițiat grupul infracțional, au primit clasare pentru evaziune lor. Rog Curtea să reflecteze mult. Îmi pun întrebarea dacă domnul Oprescu știa la ce grup aderă și pe care urma să îl conducă. Este o zonă eterică, un neant judiciar. Știu că domnul Oprescu poate se va duce la închisoare pentru minciuni judiciare de care nu pot să îl apăr. Unde sunt dovezile din acesta cauza? Singura persoana care a dat declarații cu privire la grupul infracțional organizat este denunțătorul Popa. Când e întrebat de domnul Oprescu (denunțătorul – n.r.) a spus da, e posibil să fi fost membru al grupului infracțional organizat. Să admitem că domnul Oprescu a aderat la grup și s-a aflat în subordinea lui Popa? Ce rol trebuie să fi avut Oprescu în grup, pentru a-i aduce Popa banii acasă? Dacă suntem sesizați cu o faptă, înainte să ajungem la o concluzie, trebuie să punem ordine în drept. E dreptul meu să cer achitarea pentru că fapta nu există. Închei cu speranța că domnul Oprescu va avea parte de o soluție dreaptă. Pe spălare de bani, nici nu pot să calific (acuzația – n.r.), pentru că: 1. orice operațiune de spălare de bani trebuie sa aibă ca scop ascunderea originii ilicite a sumelor și 2. cel care spala bani are tot timpul controlul asupra lor. Cu privire la luarea de mită: e o provocare din partea procurorului. Infracțiunea a fost reținută în forma primirii, nu în forma solicitării. Dacă procurorii nu trimiteau bani prin domnul Popa, domnul Oprescu nu îi lua”, a declarat avocatul lui Sorin Oprescu.

Reamitim că fostul primar general, medicul Sorin Oprescu, riscă până la 15 ani de închisoare cu executare, după ce magistrații i-au schimbat vineri, 21 ianuarie, încadrarea juridică. Astfel, din constituire de grup infracțional (varianta simplă), faptele lui Oprescu au fost incluse la varianta agravată a acestei infracțiuni. Curtea de Apel București a schimbat din oficiu încadrările juridice din dosarul lui Sorin Oprescu, soluția fiind pronunțată înainte cu o săptămână de ultimele dezbateri.

Procurorii DNA urmăresc să obțină în ultimă instanță, la Curtea de Apel București, pedeapsa maximă pentru Sorin Oprescu, judecat pentru fapte de corupție săvârșite pe vremea când era primar general al Bucureștiului.

De ce riscă Sorin Oprescu să ia „cu spor”

Dacă judecătorii admit solicitarea DNA, atunci Oprescu ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare pentru grup infracțional organizat plus acea treime la care face referire prevederea de la litera a) a articolului 7 din Legea 78/2000, rezultând astfel, 13 ani și 4 luni. În plus, în sarcina lui Sorin Oprescu procurorii au mai reținut, prin rechizitoriu, și luarea de mită (de la 2 la 7 ani), spălarea de bani (de la 3-12 ani) și abuzul în serviciu (de la 2 la 7 ani). În acest scenariu, Oprescu s-ar alege cu pedeapsa cea mai grea dintre cele enumerate mai sus, la care nu este exclus ca instanța să adauge și un spor.

Pe data de 13 mai 2019, judecătoarea Iosefina Pîrvu de la Tribunalul București l-a condamnat pe Sorin Oprescu la o pedeapsă de 5 ani și 4 luni pentru corupție.

Decizia însuma pedepsele pentru mai multe infracțiuni:

4 ani pentru luare de mită,

1 an pentru constituirea unui grup infracțional organizat

3 ani pentru abuz în serviciu

Prin aceeași decizie, Sorin Oprescu a fost achitat pentru infracțiunea de spălare de bani.

Pe 20 noiembrie 2015, Sorin Oprescu a fost trimis în judecată alături de mai multe persoane, printre care:

Bogdan Popa - director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti şi ulterior al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane,

Mircea Octavian Constantinescu - directorul Direcţiei economice din Primăria Generală,

Florin Şupeală - director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti,

Claudiu Bengalici - administrator al unei societăţi comerciale, Cristian Stanca - fost şofer al lui Oprescu

Ruxandra Avasiloae - director general al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti.

Potrivit DNA, de la finalul anului 2013, Sorin Oprescu a condus un grup infracţional organizat, constituit de directorul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Bogdan Cornel Popa, care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipalităţii.

Pe 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuinţa sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, bani care ar fi provenit, conform DNA, din acte de corupţie.

