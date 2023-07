Sorin Oprescu: Nu pot sa fiu ipocrit si sa il acuz pe Iliescu de mineriade

Sorin Oprescu a explicat marti ca nu din cauza fricii de Ion Iliescu se delimiteaza de mineriade, ci pentru simplul motiv ca nu a participat la acele evenimente, adaugand ca are o relatie speciala cu liderul PSD.

"Nu mi-e teama ca iese maine domnul Iliescu si spune ca PSD sa voteze pe nu stiu cine. Nu m-am dus sa ma imprumut de la Ion Iliescu de imagine. Pe vremea aia orice se putea spune despre oricine. Nu am venit la dumneavoastra sa-i iau apararea domnului Iliescu, dar nu pot sa devin ipocrit peste noapte si sa spun ca domnul Iliescu a fost de vina", a spus fostul social-democrat, pe parcursul dezbaterii organizate de Grupul pentru Dialog Social, potrivit NewsIn.

Senatorul a subliniat ca nu se delimiteaza de mineriade nu din pricina temerii ca, facand acest lucru ar putea pierde sustinerea lui Ion Iliescu, ci pentru ca nu se poate pronunta asupra unui fapt la care nu a participat direct.

"Nu am trait acele momente decat in calitate de spectator si de practicant, doctor care repara ceea ce s-a intamplat atunci. Ce doriti? Te-ai lepadat de satana? Da! Nu doriti lucrul asta. Nefiind in miezul lucrurilor, a critica, a interpreta pe cineva nu cred ca este o idee buna", a declarat Oprescu, intrebat daca se delimiteaza de faptul ca Ion Iliescu a adus minerii in Bucuresti.

Dezbaterea "De ce sa va dam Bucurestiul?" initiata de GDS este a patra din seria de dezbateri initiate de societatea civila, invitati fiind candidatii Vasile Blaga, Cristian Diaconescu si Ludovic Orban.

