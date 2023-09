Consilier PD-L: Oprescu se preface ca ia masuri, din populism

Sorin Oprescu a reziliat contractul cu firma Dalli pentru a-si face publicitate si acest gest nu a fost decat o manevra "de imagine si de populism", nicidecum o masura corecta, sustine unul dintre consilierii generali ai PD-L, Valentin Mircea.

El a mai spus ca Oprescu nu a facut nimic deosebit cand a reziliat contractul cu firma de parcari Dalli, pentru ca oricum respectivul contract era pe sfarsite.

Mai mult, Valentin Mircea sustine ca raportul prezentat vineri de Sorin Oprescu ar fi copiat din raportul Curtii de Conturi.

"Ceea ce am primit ieri intr-o forma verbala este o opera literar-artistica. Toate celelalte constatari sunt, de fapt, copiate, n-are rost sa zic plagiate, din raportul Curtii de conturi din aprilie. In luna aprilie, Consiliul general a aprobat o strategie de parcari in municipiul Bucuresti, iar domnul Oprescu doar pune in aplicare aceasta strategie , deci nu face nimic deosebit", a spus Valentin Mircea la Realitatea TV.

Sorin Oprescu a prezentat vineri raportul despre starea Capitalei, facand publice lucruri jenante despre Primaria Generala si despre ilegalitatile din mandatul lui Adriean Videanu.

