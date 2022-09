Oprescu: PDL a inceput campania electorala, mocirla politica in care refuz sa intru

Edilul general al Capitalei, Sorin Oprescu, si-a exprimat, luni, indignarea fata de rectificarea negativa a bugetului pe 2012 al Primariei Generale si i-a avertizat pe consilierii PDL, despre care spune ca au inceput campania electorala pentru locale si parlamentare, ca nu are de gand sa intre in aceasta mocirla politica.

"Se pare ca, din nou, cei de la PDL au iesit cu declaratii politicianiste, care in niciun caz nu vor creste nivelul de trai, ci vor crea o mocirla politica, in care eu refuz sa intru. Nu vreau sa ne oprim doar pentru ca ne apropiem de un an electoral si pentru ca unii au inceput sa gandeasca in termeni electorali", i-a criticat primarul Sorin Opresu pe consilierii generali, luni, intr-o conferinta de presa.

Potrivit edilului, una dintre problemele constante ale Bucurestiului este ca "o data la patru ani se blocheaza. Consilierii si primarii pun, mai presus de toate, campania electorala. O data la patru ani, Bucurestiul se blocheaza si se deblocheaza abia dupa alegeri".

In aceeasi ordine de idei, Sorin Oprescu a reamintit ca este un primar independent si ca partidul lui se numeste "Partidul Bucurestenilor": "Pe mine ma intereseaza sa duc la bun sfarsit proiectele Bucurestiului. D-asta fac apel la primari si la consilieri sa lase campania electorala si sa actioneze pentru Bucuresti. Impartirea banilor nu este un prilej sa ne incordam muschii politici. Nu ma speri, voi merge pana la capat".

Primarul Bucurestiului a tinut sa sublinieze ca daca a reusit sa-i convinga pe consilierii si pe primarii PDL, in 2010, ca Bucurestiul are nevoie de o anumita suma de bani pentru 2011, situatia nu sta la fel si in acest an, cand, spune Oprescu, in loc de bani, s-a impartit saracia.

"Suntem in contextul unei rectificari bugetare negative. Anul trecut, am facut in asa fel incat banii sa fie dati in functie de nevoile Bucurestiului. Dar uite ca, in acest an, jocurile politice au dat peste cap constructia bugetara, dar nu mai reiau asta, ca stiti deja.

Iata ca bugetul aprobat in urma cu un an se razbuna astazi, cand trebuie sa impartim saracia. Anul trecut, am incercat sa-i conving pe consilierii de la Primarie ca proiectele nu sunt ale mele, ci sunt ale Bucurestiului. Multi nu s-au lasat convinsi, dar am reusit sa terminam majoritatea proiectelor pe care ni le-am propus pentru anul 2011", a povestit Sorin Oprescu.

"Acum am propus o rectificare bugetara astfel incat sa reusim sa fim la zi cu plata subventiilor la caldura, cu functionarea orasului in conditii normale - iluminat public, curatenie, etc. - si continuarea lucrarilor la infrastructura", a adaugat edilul.

Nu in ultimul rand, Oprescu a explicat ca, in cazul in care nu va avea fondurile necesare ca sa continue planul de dezvoltare pe care si l-a propus pentru Bucuresti, Primaria Capitalei se vede nevoita sa faca un imprumut de aproximativ 800 de milioane de euro.