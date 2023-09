Sorin Oprescu s-a intalnit cu ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, s-a intalnit, vineri, cu Excelenta Sa Robin Barnett, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, in cadrul unei intalniri de lucru, stabilita la intalnirea din 2 iulie cu ambasadorii de la Clubul Diplomatilor.

Primarul Sorin Oprescu si ambasadorul Marii Britanii si-au exprimat dorinta reciproca de extindere a colaborarii existente intre capitalele celor doua tari.

Edilul-sef al Capitalei a promis ca va acorda tot sprijinul necesar pentru continuarea proiectului Hospice "Casa Sperantei" privind crearea unei retele nationale integrate de servicii specializate, care sa permita accesul nediscriminator al tuturor pacientilor cu boli incurabile in stadii avansate si al familiilor acestora la asistenta de specialitate.

"Casa Sperantei" este o organizatie de caritate infiintata la Brasov in 1992, in scopul introducerii si extinderii in Romania a asistentei bolnavilor incurabili in stadii avansate sau terminale.

