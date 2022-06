Sorin Oprescu este asteptat sa revina in PSD dupa alegeri

Presedintele filialei PSD Sector 1, Dan Tudorache, declara ca nu a avut nicio discutie prealabila cu Sorin Oprescu, dar daca acesta isi va da totusi demisia luni, pentru a se putea inscrie ca independent in cursa pentru Primaria Capitalei, el va fi asteptat sa se reinscrie in partid a doua zi dupa incheierea alegerilor.

Aflat la sediul PSD Sector 1 din Baneasa, unde era asteptat sa soseasca si Sorin Oprescu pentru a-si depune demisia din partid, Dan Tudorache a spus ca nu stie daca acesta va merge pana la capat cu decizia sa, deoarece nu au discutat acest subiect in prealabil.

Dar daca acest lucru se va intampla, Tudorache a spus ca isi doreste ca atat candidatul oficial al PSD, Cristian Diaconescu, cat si candidatul independent Sorin Oprescu sa ajunga in turul doi. "In acel moment vom putea spune ca PSD a castigat alegerile", a declarat Dan Tudorache.

Acesta a mai precizat ca, in cazul in care Sorin Oprescu isi va da demisia astazi din partid, filiala Sector 1 il asteapta sa se intoarca in PSD, incepand chiar cu 2 iunie.

Declaratia sa intareste afirmatiile liderului PSD Miron Mitrea, care anuntase ca Sorin Oprescu nu va fi exclus din partid pentru decizia sa de a intra in competitie cu Cristian Diaconescu, deoarece el ar rupe din voturile PD-L nu din cele ale social-democratilor.

Sorin Oprescu a anuntat saptamana trecuta ca a strans cu mult peste numarul de numarul de semnaturi necesare pentru a-si depune candidatura ca independent si ca luni va demisiona din PSD, potrivit reglementarilor legii electorale, pentru ca marti sa isi poata depune dosarul de inscriere in cursa pentru functia de edil-sef al Capitalei.

