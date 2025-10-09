Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. „Artificiul” prin care fostul primar a reușit asta

Vești bune primite de către Sorin Oprescu. Fostul primar al Capitalei scapă de un an de închisoare. Magistrații au redus pedeapsa, în baza unor decizii ale CCR referitoare la abuzul în serviciu.

Fostul edil local, aflat sub control judiciar în Grecia, a susținut că fapta pentru care fusese condamnat a fost ulterior dezincriminată. Curtea de Apel București i-a admis cererea. Astfel, i-a stabilit o pedeapsă redusă, la 9 ani și 8 luni de închisoare.

Sorin Oprescu solicitase magistraților diminuarea pedepsei prin intermediul unui articol din Codul de procedură penală ce permite reanalizarea unei pedepse dacă, între timp, apare o lege penală mai favorabilă, ori o decizie a CCR.

Politicianul a fost reținut de poliția din Grecia sâmbătă, 4 octombrie, într-o parcare aflată în apropierea aeroportului din Salonic, în baza mandatului european de arestare emis pe numele său de autoritățile judiciare române, ca urmare a unei condamnări definitive.

Sorin Oprescu a fost condamnat în urmă cu 3 ani

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022, de Tribunalul București, la 10 ani și 8 luni de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

După pronunțarea sentinței, Oprescu a fugit din România și s-a stabilit în Grecia, unde a încercat să obțină protecție pe motive medicale. Autoritățile elene au respins extrădarea fostului primar, după ce acesta a invocat condițiile precare din închisorile din România.

În cele din urmă, după reținere, Oprescu a fost lăsat liber până la consiliul judecătoresc, care va avea loc în cel mult 40 de zile. Decizia a fost luată luni, 6 octombrie, de magistrații din Grecia. Sorin Oprescu este sub control judiciar, nu are voie să părăsească teritoriul elen.

