Oprescu, despre lucrarile la noul stadion "Lia Manoliu"

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, asigura ca noul stadion "Lia Manoliu" va fi terminat la termen.

"Stadionul va fi terminat la termen, indiferent ce spun unii sau altii", sustine Oprescu, care a fost vineri sa verifice stadiul lucrarilor la stadion.

Acuzat ca a cheltuit mult peste suma care era alocata pentru construirea arenei, Oprescu se apara si spune ca pretul n-a fost dublu.

"Pretul nu s-a dublat, este sub 150%. Pe mine ma intereseaza ca Guvernul sa aloce cati bani s-a obligat, in rest noi ne-am indeplinit toate sarcinile si ni le indeplinim in continuare. Ma refer la sarcinile financiare", mai spune Oprescu.

Noul stadion "Lia Manoliu" va fi inaugurat in luna august, cand nationala Romaniei va juca o partida amicala cu nationala Argentinei.

I.G.