Oprescu ii ameninta pe primari ca scoate soldatii in strada

Sorin Oprescu le-a transmis marti reprezentantilor primariilor de sector ca deszapezirea pana acum a fost "un real esec" si, daca lucrurile nu evolueaza, va apela la Ministerul Apararii pentru a scoate soldatii sa curete arterele Capitalei, astfel incat sa se poata circula.

"Va rog frumos, pe toti cei implicati, sa scoateti oamenii in strada ca situatia sa se poata rezolva. Lucrurile nu mai pot continua asa. Daca-mi spuneti ca nu va puteti descurca, scot soldatii in strada. Il rog pe ministrul Apararii sa-mi dea soldatii", a spus Sorin Oprescu.

De asemenea primarul general al Capitalei, a anuntat, marti, ca municipalitatea va ridica toate autoturismele parcate pe marile bulevarde, in locuri neamenajate, care ingreuneaza activitatea utilajelor de deszapezire.

"La orele pranzului, peste un milion de masini se aflau in mers, in Bucuresti. Multe utilaje stau in blocaje. Ii rog pe bucuresteni sa nu parcheze pe marginea marilor bulevarde, ca sa le putem degaja", a declarat Oprescu, la Realitatea TV.

"Azi dimineata (marti n.red.) mi s-a raportat ca s-au alocat peste 200 de tone de material anti-derapant, dar dar nu avem cum sa le imprastiem pe drum.

Oprescu a mai precizat ca le-a cerut firmelor care se ocupa de deszapezire sa imprastie material antiderapant, chiar in conditiile unui trafic aglomerat, pentru a impiedica formarea ghetii pe carosabil.

"Cu plugurile se va intra dupa ora 18.00, cand traficul nu va fi la fel de intens", a mai spus edilul-sef.

In urmatoarele 12 ore, edilii Capitalei vor analiza stadiul actiunilor de deszapezire in trei sedinte ale Comandamentului de iarna, programate la orele 15.00, 21.00 si 3.00.

Meteorologii au emis, luni, o atentionare de ninsori si intensificari ale vantului, de marti, ora 12, pana joi, ora 12, care ar urma sa afecteze judetele din nordul, sudul, centrul si estul tarii, inclusiv municipiul Bucuresti.

