Oprescu ii face concurenta lui Becali, la Trinitas Tv

Daca ati fi butonat joi seara telecomanda si printre posturile din grila de programe se numara si Trinitas Tv, atunci nu mica v-ar fi fost surprinderea atunci cand ati fi descoperit ca invitatul emisiunii "Biserica Azi" a fost nimeni altul decat viitorul prezidentiabil si actual edil-sef al Capitalei, Sorin Oprescu.

Printre mentiunile despre reabilitarea blocurilor si autostrada suspendata, primarul Capitalei a abordat si teme mai aproape de spiritualitate, la un post de televiziune unde publicul tinta ar face parte mai mult din electoratul lui Gigi Becali.

In fata parintelui care modera emisiunea, Sorin Oprescu nu a reusit sa-si cenzureze in totalitate limbajul, edilul fiind cunoscut drept o persoana care isi exprima liber si colorat opiniile.

Astfel, Sorin Oprescu a vorbit despre sistemul de valori al unora dintre tinerii din zilele noastre, care "inteleg ca reusesc in viata daca au tupeu, daca vorbesc urat, daca vorbesc tare, pentru ca astia care vorbesc tare si tipa au senzatia ca au dreptate".

"Au un sistem scaleiform. Un neuron in cap, unul in fund si unul in picior", a precizat Sorin Oprescu.

Pe de alta parte, edilul Capitalei a facut si o paralela intre mentalitatea romanilor inainte si dupa 1989.

Daca pana in 1989, proverbul era "sa moara capra vecinului", dupa 1989, acesta s-a schimbat la 180 de grade, transformandu-se in "cum facem sa-i luam capra", a opinat Sorin Oprescu.

In finalul emisiunii, parintele-moderator a precizat ca apreciaza sinceritatea edilului-sef, sinceritate de care este sigur, din moment ce Sorin Oprescu a vorbit chiar din ... curtea bisericii.

