Sorin Oprescu si inca 4 sefi de sectie de la Spitalul Universitar au fost demisi, dupa ce au fost filmati incalcand regulile sanitare

Seful sectiei de Chirurgie generala IV, fostul primar general acuzat de coruptie Sorin Oprescu, a convocat o sedinta pentru raportul de garda cu toti membrii sectiei pe care o conduce. Protocolul Ministerului Sanatatii si ordinul intern emis de managerul spitalului au interzis aceste intalniri in timpul pandemiei si le-au cerut medicilor ca astfel de discutii sa se poarte doar online.Sorin Oprescu a fost filmat de camerele de supraveghere iesind din sala de sedinta, urmat de alti 11 oameni, medici si asistenti. Altii raman in acea camera. Toate persoanele par sa poarte masti, chiar daca, spre exemplu, in imagini se vede un cadru medical care o poarta sub barbie, lucru condamnat de epidemiologi si infectionisti.