Catalin Chelu era extrem de ingrijorat de arestarea lui Sorin Ovidiu Vintu

Procurorii anticoruptie consemneaza in referatul privind arestarea omului de afaceri Catalin Chelu ca acesta era extrem de ingrijorat de arestarea lui Sorin Ovidiu Vintu, "cu care este in relatii foarte apropiate", motiv pentru care a amanat momentul contactarii lui Dan Fatuloiu pentru a-i oferi mita.

"Denuntatorul Fatuloiu Alexandru s-a intalnit in 10.09.2010 cu Badea Stefan, care i-a relatat ca, in esenta, inculpatul Chelu Catalin va lipsi o perioada de timp din tara, intrucat era extrem de ingrijiorat de arestarea omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, cu care este in relatii foarte apropiate", se arata in referatul DNA, citat de Mediafax.

Din acest motiv, Catalin Chelu a amanat contactarea lui Fatuloiu in care urma sa-i clarifice felul de interventii pe care vrea sa le faca pentru a-l ajuta in rezolvarea problemelor lui cu legea. Apoi, omul de afaceri a plecat in Republica Moldova.

Intre timp, Chelu si-a trimis aghiotantii Sefan Badea si Antonel Bunu sa-l contacteze pe chestorul Dan Fatuloiu si pe fiul acestuia, Alexandru.

Catalin Chelu a fost retinut saptamana trecuta dupa ce i-a oferit secretarului de stat Dan Fatuloiu 50.000 de euro, doua masini de lux si doua vile, in valoare totala de aproape un milion de euro. Banii si bunurile ar fi fost oferiti pentru interventia in unele dosare penale in care era implicat omul de afaceri.

