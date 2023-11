Sondaj Ziare.com Credeti ca Vintu este o victima a lui Traian Basescu?

Sorin Ovidiu Vintu afla miercuri daca va fi eliberat din arest impreuna cu ceilalti invinuiti din dosarul sau, Octavian Turcan si Alexandru Stoian.

Cei trei au fost arestati pe 10 septembrie, acuzati fiind de favorizarea infractorului, mai precis a fostului patron Gelsor, Nicolae Popa, condamnat la 15 ani de inchisoare in dosarul FNI.

Popa a fost arestat in Indonezia pe 2 noiembrie 2009, cu cateva zile inainte de turul doi al alegerilor prezidentiale. Cotat de toata lumea cu sanse mai mici decat contracandidatul sau, Traian Basescu a castigat totusi acele alegeri la o diferenta infima de voturi. Ulterior, toti analistii politici au cazut de acord ca rasturnarea scorului in favoarea sa s-a datorat inexplicabilei vizite nocturne pe care prezidentiabilul Mircea Geoana o facuse la locuinta lui SOV in noaptea de dupa arestarea lui Nicolae Popa.

Misterul acelei vizite nu a fost inca dezlegat, protagonistii refuzand sa dea explicatii clare. In schimb, sustinerea permanenta aratata de Vintu lui Geoana, atat prin intermediul postului detinut, Realitatea TV, cat si in diverse interviuri, nu a fost uitata de Traian Basescu. Alaturi de Dinu Patriciu si Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vintu a fost mentionat in aproape toate declaratiile si conferintele de presa tinute de actualul presedinte in acest prim an al celui de-al doilea mandat al sau.

Ads

Iar replicile extrem de dure din partea lui SOV nu au lipsit.

Sorin Ovidiu Vintu: Izolati-l pe Basescu, domnilor!

Motivat sau nu, acest razboi, in aparenta doar verbal, a tinut pana in dimineata zilei de 9 septembrie cand procurorii si politistii au declansat o serie de 10 perchezitii la domiciliile si firmele invinuitilor din dosarul Vintu, dar si la locuinta lui Liviu Luca, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere Petrom si fost "locotenent" al lui SOV, in prezent martor in dosar.

Vintu, arestat - Vezi evolutia cazului pe intreg parcursul zilei

Retinuti mai intai pentru 24 de ore, Vintu, Turcan si Stoian au fost arestati pentru 29 de zile.

La cateva ore dupa ce acestia au fost retinuti de anchetatori, in presa au aparut mai multe stenograme ale unor convorbiri telefonice, inregistrate in ultimul an. Din acestea reiese ca patronul trustului Realitatea-Catavencu si Nicolae Popa au discutat deschis, in repetate randuri, despre sume importante de bani cu care SOV, direct sau prin interpusi, l-ar fi alimentat pe Nicolae Popa pentru ca acesta sa ramana in Indonezia, sustragandu-se astfel de la executarea pedepsei in tara.

Ads

Dosarul Vintu - Au aparut primele stenograme ale convorbirilor cu Nicolae Popa

Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti si-a motivat decizia luata prin faptul ca Sorin Ovidiu Vintu, Octavian Turcan si Alexandru Stoian au continuat, dupa arestarea lui Nicolae Popa la Jakarta, sa ingreuneze in mod direct si indirect extradarea acestuia catre Romania, acordandu-i sprijin material si moral.

Vintu - un pericol pentru ordinea publica: Vezi motivarea arestarii lui SOV

De asemenea, judecatorul considera ca cei trei au sfidat in mod repetat legea si remarca "insistenta infractionala" de care acestia au dat dovada, precum si "gravitatea si periculozitatea crescuta a faptelor lor", care fac ca lasarea in libertate a inculpatilor sa prezinte un pericol concret pentru ordinea publica.

Catalin Harnagea, fost sef SIE: Vintu a vrut sa ma asasineze

Ads

In plus, motivarea deciziei de arestare lasa sa se inteleaga ca exista indicii potrivit carora Vintu nu l-ar fi ajutat pe Popa sa ramana la Jakarta doar din prietenie, in mod altruist, ci ar fi avut el insusi interesul ca Popa sa nu ajunga in tara.

Procurorii afirma ca au probe solide in acest caz, care dovedesc vinovatia celor trei invinuiti. In schimb, sustinut de o serie intreaga de analisti si jurnalisti, dar si de Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu Vintu sustine ca este nevinovat si arestarea sa este o razbunare a presedintelui Traian Basescu.

Patriciu: Arestarea lui Vintu este politica. Basescu a ordonat arestarea mea

Ca o coincidenta, tot marti, Ioana Maria Vlas, fostul administrator al SOV Invest, afla daca va fi sau nu eliberata conditionat inainte de executarea pedepsei de 10 ani de inchisoare, rezultata prin contopirea condamnarilor din dosarele FNI si FNA.

Ziare.com va invita la vot. Credeti ca Sorin Ovidiu Vintu este o victima a lui Traian Basescu?

Ads