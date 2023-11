Vintu afla joi daca ramane sau nu in arest: Vezi desfasurarea recursului

Curtea de Apel Bucuresti a judecat miercuri recursul depus de Sorin Ovidiu Vintu, Alexandru Stoian si Octavian Turcan fata de decizia de arestare preventiva pentru 29 de zile data vineri de Tribunalul Bucuresti.

Instanta a ramas in pronuntare in aceasta cauza, decizia urmand sa fie anuntata joi, la ora 15:00, dupa studierea tuturor actelor depuse la dosar.

Avocatul lui SOV, Marian Nazat, a facut o scurta declaratie la iesire: "Sper ca justitia diurna sa fie mai dreapta decat cea in bezna".

Sorin Ovidiu Vintu a afirmat in fata magistratilor ca dosarul sau este "o problema politica" si ca "instantele executa chefurile unui domn", adaugand ca ar fi fost suficient ca procurorul sa ii ceara documente legate de transferul de bani.

Conform agentiei Mediafax, Vintu a declarat ca actualul sef al statului i-a cerut sprijin mediatic in 2007, cu ocazia referendumului pentru suspendare, propunere pe care a acceptat-o, pentru "progresul Romaniei".

"In 2007, la referendum, el (Traian Basescu, n.r.) a venit la mine sa-l sustin. Eu i-am spus ca sunt de acord, si am stabilit impreuna cu el anumite criterii in baza carora il sustin, bazate pe progresul si modernizarea Romaniei", a declarat Vantu, miercuri, in fata instantei.

"Dupa aceea, emisari ai lui au venit sa-mi ceara o parte a trustului media. Evident ca am refuzat. Incep amenintarile, eu refuz in continuare. Am fost amenintat ca voi fi tocat financiar, am refuzat. Am fost amenintat ca voi avea probleme, am refuzat... Ulterior, a venit un control de opt luni la Realitatea TV, pentru ca in final totul sa culmineze cu arestarea mea", a mai spus Vantu in sala de judecata, informeaza Mediafax.

Ads

Satelitul Vintu

"Basescu face totul prin SRI si va explic cum. Basescu recruteaza procurori si oameni de presa, iar modul de operare este unul foarte simplu: SRI face interceptarile si sesizeaza procurorii cu note informative, procurorii fac dosare, care apoi sunt date pe mana jurnalistilor, care au datoria de a-l desfigura pe adversar", a mai spus omul de afaceri in fata instantei.

"140 de oameni din SRI m-au monitorizat, iar in ultima perioada doar 40; s-a inchiriat chiar si o frecventa pe satelit pentru inregistrarea microfonului de la telefonul meu", a mai spus Vintu.

Sorin Ovidiu Vintu a mai afirmat in fata instantei: "Pentru dumneavoastra, Popa este un condamnat periculos, pentru mine e un prieten" si a lansat acuzatii foarte dure la adresa lui Traian Basescu.

Cei trei acuzati au fost adusi la Curtea de Apel Bucuresti in jurul orei 11:00, dar judecarea recursului lor a inceput in jurul orei 13:00, dupa o scurta pauza, dosarul fiind al treilea pe lista de cazuri discutate miercuri de completul de judecata.

Ads

Dosarul cauzei are 3 volume, iar unul dintre motivele pentru care avocatii au facut recurs la decizia de arestare preventiva este acela ca din dosar lipseste procesul verbal al perchezitiei, informeaza Realitatea TV.

De asemenea, jurnalistii de la Antena3 informeaza ca avocatul lui SOV, Marian Nazat, a spus ca Vintu i-a interzis sa invoce in instanta problemele sale de sanatate si a dezvaluit ca el l-a sfatuit pe omul de afaceri sa renunte la greva foamei.

Recursul depus de avocatii celor trei inculpati in dosar este judecat in sedinta publica de un complet de trei judecatori alesi in mod aleatoriu de calculator: Viorica Costiniu, Luciana Mera si Cristina Rotaru.

Daca magistratii vor respinge recursul, cei trei inculpati vor reveni in arestul Politiei Capitalei pana pe 8 octombrie, singurele variante ca acestia sa fie eliberati mai devreme fiind eliberarea pe cautiune sau eliberarea sub control judiciar.

Ads

In cazul in care magistratii Curtii de Apel vor decide ca ei pot fi judecati in stare de libertate incepand de astazi, cei trei vor fi adusi din nou la arestul Politiei Capitalei, urmand sa fie eliberati in cateva ore, dupa ce magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti vor intocmi actele necesare.

O zi decisiva

Sorin Ovidiu Vintu, Octavian Turcan si Alexandru Stoian au fost adusi miercuri, in jurul orei 11.00, la Curtea de Apel Bucuresti.Vintu a ajuns la Curtea de Apel Bucuresti intr-un autoturism, iar Octavian Turcan si Alexandru Stoian cu o duba a Politiei.

Cei trei sunt acuzati de favorizarea infractorului Nicolae Popa, fost administrator Gelsor condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare si arestat pe 2 decembrie 2009 in Indonezia.

Autoritatile romane au inceput procedurile de extradare a lui Popa in decembrie 2009, data dupa care exista indicii si probe care, in opinia anchetatorilor, demonstreaza ca SOV l-ar fi ajutat financiar pe Popa sa ramana departe de tara si sa se sustraga de la efectuarea pedepsei.

Vintu, Turcan si Stoian au fost retinuti joi pentru 24 de ore, iar vineri Tribunalul Bucuresti a decis arestarea lor preventiva pentru 29 de zile.

Vintu, arestat - Vezi evolutia cazului pe intreg parcursul zilei

Luni a fost data publicitatii si motivarea deciziei de arestare preventiva luata de instanta.

Vintu - un pericol pentru ordinea publica: Vezi motivarea arestarii lui SOV

Ads