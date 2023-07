Vintu, in instanta: Daca raman in arest, iau justitia in mainile mele

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a declarat luni la judecarea recursului la decizia prin care a fost arestat ca cei vinovati de falimentarea Petromservice sunt salariatii societatii si ca Parchetul a cerut arestarea sa deoarece tinta o reprezinta un zacamant de resurse naturale de la Budureasa, in valoare de zece miliarde de euro.

"Eu sunt cel vanat, doar ca de data aceasta miza a crescut. Miza este zacamantul de zece miliarde de euro de la Budureasa. Ofiterii acoperiti de la Parchet vorbesc cu omologii lor de la Tribunal si sunt de acord - mandatul de arestare este sub masa", a declarat Sorin Ovidiu Vintu in fata judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti (CAB).

Acesta a incercat sa demonteze toate acuzatiile Parchetului si a sustinut ca Societatea Petromservice, la care el nu avea nicio functie, a fost falimentata de salariatii ei.

"Eu sunt motivul acestei adunari", si-a inceput Vantu declaratia.

"In primul rand, Petromservice a fost falimentata de salariatii ei, nu de Vintu, Luca sau ceilalti din boxa. Sfatuiti de un avocat, zeci de mii de salariati au actionat in judecata Societatea Petromservice, de aceea nu a mai putut functiona si a fost nevoita sa solicite falimentul, care a fost declarat de o instanta de judecata", a spus Vintu.

El a sustinut ca nu incasat "nici cinci bani" de la Petromservice iar afirmatia ca ar fi fost consilier economic la aceasta societate "nu este o descoperire a Parchetului", deoarece el a facut aceasta afirmatie "in gluma", de mai multe ori, in public.

Vintu a mai spus ca daca sustinerile Parchetului ar fi adevarate, directorul OMV austriac ar trebui sa fie arestat, deoarece a cumparat actiuni de la companie la alt pret decat cel al bursei.

"Aceasta este regula. Pretul actiunilor difera daca se cumpara in numar mic de la bursa sau daca se achizitioneaza procente mari prin alte metode. Nu se pot cumpara actiuni de la bursa de catre cineva decat prin niste intermediari iar acea persoana trebuie sa fie agreata de un consiliu national al valorilor mobiliare", a incercat Vintu sa demonteze acuzatiile Parchetului privind infractiuni economice transfrontaliere.

"Se poate sa plec acasa, se poate sa ma duc in arest, dar in acest caz stiu de ce si o sa iau justitia in mainile mele", si-a incheiat Vintu cuvantul.

Completul CAB a ramas in pronuntare in cazul recursului lui Sorin Ovidiu Vintu, Liviu Luca, Octavian Turcan si alti sapte inculpati arestati in acest dosar

