Vintu ramane in arest (Video)

Sorin Ovidiu Vintu ramane in arest, dupa ce judecatorii au respins, miercuri, cererea de eliberare conditionata. Este a doua oara cand omul de afaceri incearca sa fie eliberat.

In cadrul sedintei, Vintu le-a cerut, in mod ironic, judecatorilor sa ii refuze cererea, aminteste Antena 3.

"Faceti-va un bine, respingeti cererea, ca altfel riscati sa suparati Parchetul!", le-a spus, ironic, Vintu.

Comisia de eliberare conditionata din cadrul penitenciarului Bucuresti-Jilava a dat aviz favorabil, pe 7 februarie, in privinta eliberarii lui Sorin Ovidiu Vintu.

Vintu a fost condamnat la un an de inchisoare pe 21 iunie 2012 pentru ca l-a santajat pe Sebastina Ghita impreuna cu omul sau de incredere, Ion Ilie Cezar.

