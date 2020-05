Cand antecedentele penale nu mai conteaza: Cum a scapat de puscarie Sorin Ovidiu Vintu si ce face acum pentru persoanele cu IQ peste 120

"A fost liberat deja de 3 ori"

Cazierul, "o potentialitate criminogena"

Sanctionat, dar si recompensat

Cele 35 de zile de munca, analizate diferit

Clubul lui SOV: Reconstruim elitele

Potrivit instantei, perioada executata este suficienta pentru reeducarea lui SOV, iar scopul educativ, preventiv, sanctionator al pedepsei a fost atins.Omul de afaceri executa o pedeapsa de 11 ani de inchisoare primita in mai multe dosare, din care a facut mai multe fractii in diferite perioade. Cele mai mediatizate condamnari sunt sentinta de 8 ani de inchisoare din dosarul caderii Fondului National de Investitii, afacere care i-a si adus porecla de "Tatal FNI", sau cea de 10 ani din cazul Petromservice.Vintu mai avea doua condamnari definitive, in dosarul privind santajarea fostului deputat PSD Sebastian Ghita si, respectiv, cel privind favorizarea fostului director Gelsor, Nicolae Popa.Dupa cum spuneam, pe 27 martie, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de liberare conditionata a fostului mogul. O decizie surprinzatoare, dupa ce initial, in faza de fond a procesului, Judecatoria Sectorului 5 respinsese aceasta solicitare.Practic, Tribunalul Bucuresti a intors la 180 de grade decizia instantei inferioare. Motivarea a fost redactata in aceasta saptamana.Pe de o parte, Judecatoria Sectorului 5 motiva ca "multiplele" antecedente penale ale lui SOV sunt relevante: "Antecedentele penale constituie unul dintre criteriile in functie de care se apreciaza posibilitatea de reintegrare sociala a unei persoane condamnate."In plus, chiar daca SOV a participat la mai multe programe in penitenciar, acest lucru "nu constituie o garantie ca acesta poate fi redat societatii, fara a exista un risc minim de savarsire a aceluiasi gen de fapte.""Astfel, fata de durata mare de pedeapsa ce mai trebuie executata (mai mult de 4 ani - 25 septembrie 2024), prin raportare la faptul ca petentul este la prima analiza si ca are antecedente penale (a mai fost liberat deja de 3 ori), instanta nu are convingerea ca acesta se va reintegra social si nu va mai savarsi in viitor fapte antisociale," conchidea Judecatoria Sectorului 5.Tribunalul Bucuresti a avut insa alt punct de vedere, iar concluzia a fost ca perioada executata este suficienta pentru reeducarea lui SOV si ca scopul educativ, preventiv, sanctionator al pedepsei a fost atins."Intr-adevar, asa cum a retinut si instanta de fond, petentul este cunoscut cu antecedente penale, insa acestea nu constituie un impediment in acordarea liberarii conditionate, intrucat legiuitorul nu a exclus categoria persoanelor cu antecedente penale de la dreptul de a beneficia de institutia liberarii conditionate, ci aspectele mai sus mentionateEste relevanta, din acest punct de vedere,," explica judecatorii.Tribunalul a constatat ca, in perioada detentiei, SOV a fost sanctionat disciplinar la inceput, insa a reusit sa-si ridice aceste sanctiuni, fiind recompensat de 7 ori, inclusiv cu permisiune de iesire din penitenciar pentru o zi, a participat la programe educationale, iar sub aspectul evaluarii psihologice nu s-au identificat dificultati semnificative pe domeniile asistentei psihologice generale.Mai mult, desi afaceristul sufera de afectiuni medicale locomotorii, acesta a muncit si a obtinut 35 de zile castig, ca urmare a muncii prestate in cadrul locului de detinere."Faptul ca durata muncii prestate, apreciata de prima instanta ca fiind insuficienta, a fost doar de 35 de zile nu poate reprezenta o cauza care sa se rasfranga negativ asupra persoanei condamnate, intrucat selectionarea acestuia pentru munca reprezinta atributul exclusiv al organelor penitenciare," motiveaza Tribunalul Bucuresti.Anterior, Judecatoria Sectorului 5 preciza ca la dosarul cauzei nu exista date ca SOV s-ar afla in imposibilitate de a presta orice fel de activitati lucrative din cauza starii de sanatate: Faptul ca are afectiuni medicale locomotorii nu inseamna ca nu poate presta alte activitati lucrative in penitenciar, dupa cum acesta a si prestat la un moment dat.Tribunalul Bucuresti a avut aceeasi concluzie si in ceea ce priveste participarea la programele educationale din cadrul penitenciarului, de asemenea, apreciata de Judecatoria Sectorului 5 ca fiind insuficienta.Dupa eliberarea din penitenciar, Sorin Ovidiu Vintu este foarte activ pe retelele de socializare, este un critic acerb al masurilor luate de Guvernul Ludovic Orban si de Klaus Iohannis."Live-urile" acestuia de pe malul unui lac sunt urmarite de zeci de mii de oameni. Ele sunt denumite: "Eu nu am de gand sa intru in politica, dar voi finanta sase partide politice", "Generatie, o sa mori de foame!" sau "Cel mai serios club de business si politica. Plus o oferta pentru Guvernul Romaniei."Vintu a lansat chiar un proiect pompos intitulat "Clubul de Business si Politica SOV." Afaceristul precizeazaca ca acest club isi propune sa reconstruiasca elitele politice si de afaceri ale Romaniei si ca ar fi alocat acestui proiect suma de 60 milioane de dolari."Politicul si afacerile trebuie sa mearga mana in mana, pentru ca nu poti fi un mare politician fara sa te pricepi la business si nu poti ajunge un mare om de afaceri fara sa stii si politica," isi explica SOV filosofia pe blogul sau. In esenta, este vorba de pregatirea a 20 de cursanti in probleme de afaceri, dar si politice, iar candidatii trebuie sa aiba o limita minima a IQ-ului de 120."Cei care vor avea un IQ de 130 vor putea urma aceste cursuri gratuit, iar cei cu un IQ de 140 vor fi facuti automat membri de onoare ai clubului, evident si cursurile fiind gratuite," spune SOV.Afaceristul promite burse pentru dezvoltarea personala si finantari pentru afacerile demarate de membrii acestui club. "," promite SOV.