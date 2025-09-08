Vantu, adus in instanta de politie

Luni, 18 Februarie 2008, ora 17:12
2541 citiri
Sorin Ovidiu Vantu va fi adus in instanta de politie, ca martor in cazul dosarului prabusirii Fondului National de Investitii(FNI), in urma cererii pagubitilor, transmite Antena 3.

Curtea de Apel Bucuresti a dispus, pentru 3 martie, citarea cu mandat de aducere a martorilor din dosarul FNI care nu s-au prezentat la termenul de luni al procesului, printre acestia aflandu-se si omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu.

Vantu va fi adus la bara de judecata de un echipaj de politie, aceasta actiune face parte din procedura standard conform careia martorul va fi adus in instanta cu forta, daca nu se prezinta la tribunal in urma mai multor citatii primite.

Ana Maria Vlas a declarat luni, in cadrul procesului FNI, ca declaratia afaceristului Sorin Ovidiu Vantu este esentiala in acest dosar.

Sorin Ovidiu Vantu a primit numeroase amenzi pentru neprezentare in instanta, in cazul FNI.

Curtea de Apel Bucuresti a admis, la un termen anterior, audierea, in calitate de martor, a lui Sorin Ovidiu Vantu si a respins cererile de audiere a lui Decebal Traian Remes si Mugur Isarescu, formulate in data de 4 februarie de Ioana Maria Vlas si sustinute de avocatii tuturor partilor.

Avocatii celorlalte parti din dosar au fost de acord cu propunerile Ioanei Maria Vlas privind probatoriul. Ei au mai solicitat reaudierea unor martori care au dat depozitii fie in faza de urmarire penala, fie in cea de fond a dosarului si suplimente de expertiza, pe motiv ca expertii desemnati nu sunt experti de piata de capital, ci experti contabili.

De asemenea, avocatii au solicitat instantei de apel sa le aprobe toate probatoriile respinse de instanta de fond, au cerut sa se clarifice care sume de bani au fost rulate catre FNI, catre FNA si catre SOV Invest.

#instanta, #proces, #politie , #FNI
