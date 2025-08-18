De ce asocierea lui Călin Georgescu cu Sorin Ovidiu Vântu îl poate compromite pe „liderul spiritual” al suveraniștilor. „RO EXIT” și aderența românilor la anti-europenism

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, fost mogul de presă și protagonistul unora dintre cele mai mari scandaluri din România, schema piramidală FNI, a anunțat că vrea să înființeze mișcarea politică „RO EXIT”, care ar avea obiectivul declarat de a scoate România din Uniunea Europeană.

Afaceristul penal i-a cerut lui Călin Georgescu să revină în politică, numindu-l "simbolul demnității românești" și promițându-i sprijin total dacă va candida la președinție. Cu alte cuvinte, Vântu vrea să-i ofere o nouă platformă de a accede la funcții publice lui Georgescu, o alternativă la George Simion și AUR.

Ideea de „RO EXIT” nu este însă patentată de Sorin Ovidiu Vântu, ea a mai fost expusă în spațiul public de către lidera SOS România și alte voci ultra-radicale din segmentul așa-zis suveranist, însă nu este clar ce succes ar avea o astfel de mișcare, în contextul în care sondajele de opinie și eurobarometrele din ultimii ani indică în continuare un nivel ridicat de încredere în Uniunea Europeană, deși mai scăzut decât în urmă cu 10-15 ani.

În plus, asocierea lui Călin Georgescu cu Sorin Ovidiu Vântu l-ar putea compromite pe „liderul spiritual” al mișcării suveraniste, dată fiind reputația foarte proastă a fostului mogul.

„Vântu este genul de personaj care mi se pare că este imaginea imposturii, care a fost promovat, susținut, inclusiv financiar din umbră, pentru că în mod clar personajul nu are un set de calități care să îl califice pentru anvergura pe care a căpătat-o public într-o anumită perioadă. Este genul de personaj care vine și spune lucruri grave, pe un ton grav, care chipurile înțelege chestiuni profunde, fix cum era Dan Voiculescu, Dinu Patriciu într-o anumită perioadă și Georgescu mai nou”, explică politologul George Jiglău.

Acesta pune că tandemul Vântu-Georgescu nu ar putea fi unul de succes, în contextul unui curent Roexit, având în vedere cât de detestat este Sorin Ovidiu Vântu.

„Spre deosebire de ceilalți impostori pe care i-am amintit, Vântu a dat o țeapă mare de tot fix acelui tip de electorat pe care l-ar ținti acum. Deci nu este că niște oameni ca noi nu au încredere în el, vorbim despre niște oameni care într-un anumit moment au avut încredere să-și încredințeze economiile FNI-ului”, explică politologul.

Acesta subliniază că pentru Călin Georgescu ar fi o mișcare foarte proastă să-și lege imaginea de cea a lui Sorin Ovidiu Vântu, în contextul în care acesta a „sabotat” o bună parte a populației.

„În ce măsură poate fi Roexit o carte de succes în politica românească? Într-adevăr, la sondajele care arată simpatia românilor față de Uniunea Europeană am stat bine, dar pe de altă parte este un bine ambiguu. Aproximez acum, speculativ, cred că 30% din populația României nu ține foarte tare la Uniunea Europeană, deci ar putea oricând să fie mobilizată.”

George Jiglău explică faptul că dacă narativul de sorginte populistă este manipulat foarte bine, iar UE este găsită ca țap ispășitor pentru problemele societății românești, pe modelul Orban în Ungaria, se poate găsi o masă critică suficient de relevantă în societate pe care să se construiască o mișcare politică de succes pe termen mai lung.

„Nu cred că există în România o majoritate care să țină de Uniunea Europeană orice ar fi și care să respingă orice fel de narativ politic care ar ținti UE și să vină la pachet cu ‘hai mai bine să ieșim că ne e mai bine singuri, așa cum am fost toată istoria noastră’.”

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, spune că omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a reușit să influențeze politici de-a lungul timpului, mai ales în perioada tranziției, însă a eșuat în lupta cu Băsescu.

„În general, domnul Vântu și-a dorit să fie unul dintre arhitecții politicii românești. A intervenit masiv, a reușit să influențeze politici în primul deceniu de tranziție, ulterior a încercat să împiedice alegerea lui Traian Băsescu și realegerea sa, a eșuat, și acum încearcă să revină și să se răzbune”, afirmă politologul Cristian Pîrvulescu într-o intervenție pentru Ziare.com.

Cristian Pîrvulescu subliniază relațiile de afaceri binecunoscute cu Rusia pe care le-a avut Sorin Ovidiu Vântu, prin intermediul firmelor pe care le-a avut, dar mai ales prin colaborarea cu Petromservice.

„Dacă vrea cineva să-l compromită pe Georgescu, îl asociază cu Vântu. Vântu are o imagine extraordinar de afectată de scandalurile din trecut”, subliniază acesta.

Politologul este de părere că Sorin Ovidiu Vântu a privit cu invidie cum alți oameni de afaceri au profitat de pe urma imaginii lui Călin Georgescu și încearcă acum să profite la rândul lui de oportunitate.

„Georgescu are nevoie de sprijin acum din foarte multe direcții, mai ales că echipele lui mai vechi sunt în mare măsură implicate în scandaluri juridice, mă refer la Potra și campania, adică milițiile paramilitare, care au fost totuși tolerate de serviciile secrete”, adaugă acesta.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA explică votul anti-european în favoarea lui Călin Georgescu și a altor candidați, la un loc cu sentimentul pro-european.

„Este foarte simplu. Pentru oamenii aceia nu este nicio contradicție. Fiecare votează Georgescu, nu sunt total antieuropeni, ci sunt altereuropeni, altfel spus, în cercetări aprofundate, în focus grupuri, oameni care susțineau Georgescu sau Simion spuneau că de fapt nu vor distrugerea UE, ci construirea unei Uniuni Europene sănătoase, pentru că această Uniune Europeană este bolnavă”, adaugă acesta.

Această contradicție, precizează politologul, este rezultatul războiului hibrid.

Sentimentul pro-european, în continuare majoritar în România

Un sondaj eurobarometru realizat în perioada ianuarie-februarie 2025, după turul al doilea anulat al alegerilor prezidențiale din decembrie, arăta că 70% dintre români considerau că România beneficiază de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană.

Un alt sondaj, de data aceasta INSCOP, realizat în luna ianuarie a anului 2025, arăta că 90% dintre români se opun ideii de a ieși din Uniunea Europeană. În cadrul aceluiași sondaj, un procent similar se opunea ieșirii din NATO, ceea ce arată o percepție relativ bună a românilor cu privire la euro-atlantism.

Cine este Sorin Ovidiu Vântu. Țeapa FNI și alte controverse

Sorin Ovidiu Vântu s-a remarcat în anii 2000 în calitate de mogul de presă, deținând la un moment dat trustul Realitatea, alături de Academia Cațavencu, Money Channel sau Cotidianul.

Acesta era unul dintre câștigătorii tranziției, reușind să-și construiască mai multe afaceri profitabile, ajungând în 2008 pe locul 3 în topul Capital al celor mai bogați români, cu o avere de 800 de milioane de euro.

De numele lui „SOV”, așa cum este cunoscut omul de afaceri, se leagă cel mai mare scandal din perioada post-decembristă, prăbușirea fondului FNI (Fondul Național de Investiții), o schemă piramidală pe modelul Caritas, care a dus la pierderea economiilor a zeci de mii de români.

Vântu a fost implicat și în alte dosare, în care a fost condamnat, printre care modul fraudulos în care a preluat Banca de Investiții și Dezvoltare sau dosarul de șantaj la adresa fostului său partener Sebastian Ghiță. Colaborarea cu fosta Securitate este un alt punct nevralgic în trecutul lui SOV.

Implicarea sa politică este foarte bine cunoscută, mai ales după episodul din timpul campaniei electorale din 2009, când candidatul Mircea Geoană a fost fotografiat de paparazzi acasă la mogulul Sorin Ovidiu Vântu, cu o noapte înaintea dezbaterii televizate cu Traian Băsescu de la Realitatea TV. Geoană nu a știut cum să răspundă la acuzațiile lui Băsescu, iar asta l-ar fi costat procente importante în ziua turului 2.

În prezent, Sorin Ovidiu Vântu, aflat în libertate, postează des TikTok-uri și videoclipuri pe Facebook în care analizează în cheie anti-europeană și anti-establishment diverse evenimente politice.

