Lui Sorin Ovidiu Vintu i s-a facut rau in sala de judecata

Omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu i s-a facut rau, luni dimineata, in sala de judecata, avocatii acestuia sustinand ca are nevoie sa merga la spital, din pricina unei probleme cardiace.

Sorin Ovidiu Vintu avea termen in dosarul de favorizare a infractorului, referitor la fuga lui Nicolae Popa din tara. Nicolae Popa a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, in urma prabusirii FNI.

Vintu trebuia sa fie audiat in legatura cu legalitatea procedurilor efectuate de procurori in acest dosar, informeaza Antena 3.

Magistratii i-au permis lui Sorin Ovidiu Vintu sa plece din sala de judecata, in timp ce avocatii sai au ramas pentru a continua pledoaria de aparare.

Sorin Ovidiu Vintu are interdictie de a parasi tara, decizie impusa de Curtea de Apel Bucuresti, la termenul de pe 8 noiembrie. Vintu este cercetat in libertate, insa este obligat sa se prezinte pentru explicatii ori de cate ori instanta ii solicita acest lucru.

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata, pe 12 octombrie, de procurorii Parchetului General, pentru favorizarea infractorului, in dosarul privind fuga din tara a lui Nicolae Popa, alaturi de Octavian Turcan si de Alexandru Stoian.

Vintu si Stoian sunt acuzati ca l-au sprijinit pe Nicolae Popa, facand demersuri pentru ingreunarea procedurilor de extradare din Indonezia, potrivit Parchetului General. Din probele administrate in cursul urmaririi penale a reiesit ca, in perioada octombrie 2009 - ianuarie 2010, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, Sorin Ovidiu Vintu a transmis din totalul sumei anuale de 200.000 de euro, convenite cu Nicolae Popa, doua transe de 50.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, se arata in comunicatul citat.

Sorin Ovidiu Vintu ramane definitiv cu interdictia de a parasi tara

Procurorii spun ca suma ii era necesara lui Nicolae Popa pentru a se ascunde, in scopul de a nu fi descoperit de autoritatile indrituite sa puna in executare mandatul european de arestare emis pe numele sau, pentru executarea pedepsei de 15 ani inchisoare la care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva si executorie.

Totodata, din cercetari a mai rezultat ca, in acest scop, Vintu a identificat si modalitatile concrete de transfer al banilor, menite sa previna identificarea tranzactiilor si persoanelor implicate in aceste operatiuni. Astfel, transferul sumei de 50.000 de euro a fost pus in executare de catre Octavian Turcan.

De asemenea, din probele administrate a mai rezultat ca, pe 11 noiembrie 2009, Sorin Ovidiu Vintu, prin intermediul lui Alexandru Stoian, a transmis o alta transa, de 20.000 de euro, suma ce urma a fi folosita pentru plata diferitelor servicii de care Nicolae Popa avea nevoie pentru a nu fi descoperit de autoritatile judiciare, se arata in comunicatul Parchetului General.

Mai mult, dupa arestarea, pe 2 decembrie 2009, a condamnatului Nicolae Popa de catre autoritatile judiciare indoneziene, Vintu si Stoian au desfasurat actiuni de sprijinire a acestuia, cu scopul ingreunarii procedurii de extradare in Romania.