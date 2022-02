Mircea Badea: Si eu am vorbit cu Vintu la telefon

In vara lui 2009, Mircea Badea a avut o convorbire telefonica cu Sorin Ovidiu Vintu. Dezvaluirea a fost facuta chiar de realizatorul TV, in emisiunea "In Gura Presei" de la Antena 3.

"Tot auzeam ca ma cauta Vintu si pana la urma am intrat intr-o benzinarie, am luat un telefon nou, o cartela noua, si l-am sunat eu. M-a invitat la o cafea, ca-i sunt simpatic, dar am zis ca nu cred ca ar fi bine si nu m-am dus", a povestit Mircea Badea, in emisiunea de luni seara.

Potrivit spuselor sale, convorbirea telefonica a durat mai putin de un minut. Suparat de faptul ca toate ziarele de marti se ocupa numai de "stenogramele lui Vintu", fara sa ia in seama, de exemplu, depunerea motiunii de cenzura, Mircea Badea a mai spus ca si convorbirile sale telefonice ii sunt ascultate "cu mandat".

"Ma doare in cot de procurorii din Romania, care sunt niste slugi la ordin politic, ca si de ciumpalacii aia din serviciile secrete", a afirmat Badea, nemultumit de faptul ca nu sunt publicate si convorbirile sale telefonice.

M.M.